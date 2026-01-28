ETV Bharat / state

यूपी में आज बारिश-आंधी का अलर्ट; कई जिलों में गरज-चमक के साथ झमाझम, बागपत-संभल में ओले गिरे

घने कोहरे की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में कोहरे का अलर्ट है.

इन जिलों में वज्रपात एवं झोंकेदार हवाओं की संभावना: आज बुधवार को देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या एवं आसपास के इलाकों में (गति 30-40 किमी/घंटा) से हवाएं चलने का अनुमान है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में मौसम परिवर्तन हुआ है. जिसकी वजह से मंगलवार को आंधी-पानी-ओलो की बरसात हुई. बुधवार को यूपी के पूर्वी संभाग के तराई वाले इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.

लखनऊ/आगरा/मेरठ/वाराणसी/फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के पश्चिमी संभाग के ज्यादातर जिलों में मंगलवार को गरज-चमक के साथ तेज रफ्तार हवाएं चलीं. कहीं-कहीं मध्यम तो, कहीं भारी बारिश होने के साथ ही कई जिलों में ओले भी गिरे. पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1-2 जिलों में हल्की बारिश हुई. इस दौरान बागपत व संभल जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) भी हुई. आगरा में बुधवार को ओले गिरने का पूर्वानुमान है. वहीं मेरठ में आज आंधी, तूफान, बिजली गिरने व बारिश की संभावना जताई जा रही. बरेली सबसे ठंडा जिला रहा. बनारस में सुबह से छाए बदरा, बारिश की भी संभावना.

कहां कितनी हुई बारिश: मुरादाबाद 5.6 मिमी, मुजफ्फरनगर 3, मेरठ 7, आगरा 6, अलीगढ़ 5, बरेली में 2, झांसी में 1, हरदोई में 1, फर्रुखाबाद में 2, इटावा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इस दौरान बागपत व संभल जिले में गरज चमक के साथ बारिश तथा ओलावृष्टि (Hailstorm) भी हुई.

लखनऊ में मौसम अलर्ट मोड पर: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा. इसके बाद आसमान साफ हो गया और दिन में तेज धूप खिली. वहीं शाम होते-होते अचानक फिर मौसम ने करवट ली और कई जगहों पर बादल छा गए. गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हुई. इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलीं. अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि समान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को राजधानी लखनऊ में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है. वहीं, अधिकतम तापमान 20 व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बरेली सबसे ठंडा: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बरेली सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान प्रयागराज जिले में 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि बुधवार को भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने तथा बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है. पश्चिमी विक्षोभ का असर कल से कम हो जाएगा, उसके बाद फिर से न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जाएगी.

आगरा में बारिश से बढ़ी गलन, आज पड़ सकते हैं ओले: मंगलवार को बूंदाबादी-झमाझम बारिश से तापमान गिर गया है. बारिश से गलन और ठिठुरन बढ़ गई है. बुधवार को जिले में ओले गिरने का पूर्वानुमान है. मंगलवार की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा. मौसम विभाग ने बुधवार को तेज हवा के साथ बारिश, बिजली कड़कने और ओले पड़ने की भी संभावना जताई है. आगरा की बात करें तो मंगलवार देर शाम 6:30 बजे तक 5.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके बाद रात में भी तेज बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिन घना कोहरा छाएगा.

मेरठ में आंधी, तूफान, बिजली गिरने व बारिश की संभावना: मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज बारिश-आंधी-बिजली गर्जन और तूफान की भी संभावना है. वहीं, तेज सतही हवाएं चलने का पूर्वानुमान है. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में स्थित मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से स्पष्ट तौर पर संकेत दिए गए हैं कि आज दिन में मौसम फिर से बिगड़ सकता है.

वाराणसी में छाए बादल: BHU मौसम वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव की माने तो, पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में काफी परिवर्तन नजर आएगा. वाराणसी में हल्की बारिश की संभावना है. जिससे ठंड हल्की बढ़ेगी. बताते चलें कि मौसम विभाग ने इस सप्ताह 1 फरवरी को बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

फिरोजाबाद में भी रिमझिम: फिरोजाबाद में मंगलवार को बरसात की वजह से सर्दी काफी बढ़ी है. बता दें, ये बरसात किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. कृषि एक्सपर्ट बताते हैं, कई प्रमुख फसलों में नुकसान हो सकता है जिसमें एक फसल आलू की है, दूसरी फसल सरसों की है. हालांकि एक्सपर्ट यह भी बताते हैं कि किसान अगर कुछ सावधानी बरतें तो इस हानि को रोका भी जा सकता है.

मिर्जापर में एक बार फिर बढ़ी ठंडक: जनपद में सुबह से मौसम बदल गया है. रुक-रुक कर हो रही बूंदाबांदी से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है. वहीं इस रिमझिम बारिश से फसलों को फायदा हो रहा है. आसमान में बादल-धुंध भी छाया हुआ है. बूंदाबांदी होने से सड़कों पर एक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे है.



