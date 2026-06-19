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झारखंड के डालटनगंज में 42 डिग्री की तपिश, लेकिन अब बदलेगा मौसम!

आगामी दिनों में झारखंड के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है.

Rain forecast in many districts of Jharkhand in coming days
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 19, 2026 at 4:50 PM IST

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रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार 19 जून को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है. पूर्वी और निकटवर्ती मध्य झारखंड के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

19 जून का मौसम

मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी. विशेष रूप से रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां जिलों में मौसम का असर अधिक देखने को मिल सकता है.

राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं गरज के साथ वज्रपात तथा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है.

20 जून को क्या रहेगा हाल

20 जून को भी पूरे राज्य में आंशिक से लेकर सामान्य बादल छाए रहने की संभावना है. कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा और चतरा जिलों में कहीं-कहीं गर्म एवं उमस भरा मौसम बना रह सकता है.

Rain forecast in many districts of Jharkhand in coming days
IMD द्वारा आगामी दिनों के लिए बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

21 जून को भी जारी रहेगा बारिश का दौर

21 जून को भी मौसम का रुख लगभग समान रहने का अनुमान है. राज्य में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई है.

तापमान में आएगी गिरावट

मौसम केंद्र रांची का अनुमान है कि अगले दो दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है. इसके बाद अगले तीन दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. ऐसे में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

तापमान का हाल

रांची स्थित मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान डालटनगंज में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है. इससे साफ है कि पलामू प्रमंडल में गर्मी का असर अभी भी बरकरार है. वहीं चाईबासा में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया.

Rain forecast in many districts of Jharkhand in coming days
IMD द्वारा जारी प्रदेश के तापमान के आंकड़े (ETV Bharat)

रांची में 35.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा है. दूसरी ओर जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक है. बोकारो थर्मल में 38.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो लगभग सामान्य के आसपास रहा और सामान्य से 0.2 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया.

न्यूनतम तापमान का हाल

अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो रांची में 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है. वहीं जमशेदपुर में रात का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक है. इससे कोल्हान क्षेत्र में उमस और गर्मी दोनों का असर महसूस किया गया.

बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में रांची में 42 मिमी वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा आईसीएआर नामकुम में 55 मिमी, शिकारीपाड़ा (दुमका) में 30.2 मिमी और गारू (लातेहार) में 25 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश के कारण राजधानी और आसपास के इलाकों में तापमान में कुछ राहत देखने को मिली.

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