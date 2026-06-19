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झारखंड के डालटनगंज में 42 डिग्री की तपिश, लेकिन अब बदलेगा मौसम!

रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार 19 जून को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है. पूर्वी और निकटवर्ती मध्य झारखंड के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

19 जून का मौसम

मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी. विशेष रूप से रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां जिलों में मौसम का असर अधिक देखने को मिल सकता है.

राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं गरज के साथ वज्रपात तथा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है.

20 जून को क्या रहेगा हाल

20 जून को भी पूरे राज्य में आंशिक से लेकर सामान्य बादल छाए रहने की संभावना है. कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा और चतरा जिलों में कहीं-कहीं गर्म एवं उमस भरा मौसम बना रह सकता है.

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21 जून को भी जारी रहेगा बारिश का दौर

21 जून को भी मौसम का रुख लगभग समान रहने का अनुमान है. राज्य में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई है.

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