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सावधान! झारखंड में फिर मौसम बदलने के आसार, इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी

रांची: झारखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है. प्रदेश के कई हिस्सों में बादल, गरज और बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, 6 अप्रैल को भी यही स्थिति बनी रहेगी और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

मध्य और उत्तर-पूर्वी भागों के लिए अलर्ट

झारखंड में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. खासकर मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है. उत्तर-पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है.

इन जिलों के लोग रहें सावधान

मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं तेज हवा, गरज और वज्रपात का खतरा बना हुआ है.

9 अप्रैल तक मौसम के सक्रिय रहने के आसार