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हिमाचल में इस दिन तक बरसेंगे बादल, आज 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी

हिमाचल में मौसम का हाल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. वहीं, बारिश होने के चलते प्रदेश में तापमान कम हुआ है और ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है. कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जबकि कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था.

कब-कब होगी बारिश-बर्फबारी ?