झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार, 1 जुलाई तक गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट, गर्मी से राहत
मौसम केंद्र ने झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
Published : June 29, 2026 at 2:32 PM IST
रांची : झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आज 29 जून को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है. अगले कुछ दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है.
29 जून को कैसा रहेगा मौसम
मौसम केंद्र के मुताबिक, राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद के अलावा दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां तथा उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में भी बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है.
30 जून और 1 जुलाई का पूर्वानुमान
मौसम केंद्र के मुताबिक, 30 जून और 1 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन होने की संभावना बनी रहेगी. 30 जून को राज्य में कहीं-कहीं गरज-चमक और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं उत्तर-पूर्वी और मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों, खासकर बोकारो और धनबाद में भारी बारिश की भी संभावना है.
1 जुलाई को भी गरज-चमक और तेज हवा का दौर जारी रहने का अनुमान है. इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, रांची, बोकारो, खूंटी, रामगढ़ और धनबाद सहित दक्षिणी, उत्तर-पूर्वी और मध्य झारखंड के कुछ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.
मौसम केंद्र का अलर्ट
मौसम केंद्र ने 29 जून के लिए पलामू, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा 30 जून और 1 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात, तेज हवाओं और कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में जाने से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है.
पिछले 24 घंटे में तापमान का हाल
झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिला. एक ओर राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, वहीं कुछ इलाकों में अच्छी बारिश भी हुई. राजधानी रांची में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर अपेक्षाकृत ज्यादा रहा.
मौसम केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, रांची का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है. इसके विपरीत जमशेदपुर में 37.1 डिग्री, डालटनगंज में 37.2 डिग्री, बोकारो थर्मल में 36.1 डिग्री और चाईबासा में 36.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. इनमें चाईबासा का तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक रहा, जो प्रमुख शहरों में सबसे ज्यादा विचलन है.
बहरागोड़ा में सबसे ज्यादा तापमान
राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. रांची, जमशेदपुर, डालटनगंज और बोकारो समेत कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहा.
पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा बारिश
बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में 49.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में 20 मिलीमीटर, हजारीबाग एडब्ल्यूएस में 20 मिलीमीटर, सरायकेला एडब्ल्यूएस में 18 मिलीमीटर, लोहरदगा एडब्ल्यूएस में 2.5 मिलीमीटर और बोकारो थर्मल में 2.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. राजधानी रांची में कहीं-कहीं मामूली वर्षा रिकॉर्ड हुई, जबकि जमशेदपुर, डालटनगंज और चाईबासा में बारिश नहीं हुई.
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