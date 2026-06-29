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झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार, 1 जुलाई तक गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट, गर्मी से राहत

रांची : झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आज 29 जून को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना है. अगले कुछ दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है.

29 जून को कैसा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र के मुताबिक, राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद के अलावा दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां तथा उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में भी बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है.

झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार (Etv Bharat)

30 जून और 1 जुलाई का पूर्वानुमान

मौसम केंद्र के मुताबिक, 30 जून और 1 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन होने की संभावना बनी रहेगी. 30 जून को राज्य में कहीं-कहीं गरज-चमक और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं उत्तर-पूर्वी और मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों, खासकर बोकारो और धनबाद में भारी बारिश की भी संभावना है.

1 जुलाई को भी गरज-चमक और तेज हवा का दौर जारी रहने का अनुमान है. इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, रांची, बोकारो, खूंटी, रामगढ़ और धनबाद सहित दक्षिणी, उत्तर-पूर्वी और मध्य झारखंड के कुछ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

मौसम केंद्र का अलर्ट

मौसम केंद्र ने 29 जून के लिए पलामू, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा 30 जून और 1 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात, तेज हवाओं और कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में जाने से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है.