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दिल्ली NCR में आज बारिश का अनुमान,जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं दूसरी तरफ कल बृहस्पतिवार को भी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की गई. अधिकतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक 34.9 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. हवा में नमी का स्तर 90 से 65 प्रतिशत रहा. पालम, पूसा, नजफगढ़ इत्यादि इलाकों में हल्की वर्षा देखने को मिली.

शुक्रवार और शनिवार के लिए यलो एलर्ट जारी: मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के मौसम के लिए यलो एलर्ट जारी किया है. दोनों दिन दिन भर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं दिन में और शाम को गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस बीच अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है. दिल्ली में आज शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक पर 100 के नीचे