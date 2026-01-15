ETV Bharat / state

यूपी में लौटी ठंड-कोहरा; न्यूनतम तापमान में गिरावट, बारिश का भी अलर्ट

मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है. खासकर बुधवार को गौतमबुद्ध नगर में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 3.1 डिग्री सेल्सियस, बहराइच में 3.3 डिग्री सेल्सियस और अयोध्या में 3.5 डिग्री सेल्सियस कम पारा होने की स्थिति रही. इस क्रम में लखनऊ में 10 डिग्री सेल्सियस और प्रयागराज 9 डिग्री सेल्सियस, कानपुर लगभग 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि बरेली में लगभग 6.6 डिग्री सेल्सियस और गोरखपुर में 12.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है. मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में घने कोहरे-शीतलहर अलर्ट है. कई इलाकों में सुबह-सुबह दृश्यता कम रहने की संभावना है. प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में ठंड और कोहरे के चलते ‘कोल्ड-डे’ और ‘सीवियर कोल्ड-डे’ की स्थितियां बनी हुई है. आने वाले दिनों में मौसम में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है. तापमान कुछ स्थानों पर थोड़ी बढ़त ले सकता है. जिससे सर्दी में सामान्य राहत मिल सकती है, लेकिन कोहरे का असर सुबह और रात के समय बना रह सकता है.

लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी: कुछ दिनों की राहत के बाद प्रदेश में फिर से ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है. मैदानी इलाकों में सुबह-रात के तापमान में गिरावट आने लगी है. हालांकि, दोपहर में अच्छी धूप हो रही है, लेकिन गलन बरकरार है. मेरठ में कड़ाके की सर्दी में कमी नहीं आई है. इसी के साथ आगरा में मौसम विभाग ने फॉग और रेन अलर्ट जारी किया है. बनारस में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द बना है. कई अन्य जिलों में भी बारिश के आसार हैं.

मेरठ में कड़ाके की सर्दी: मेरठ में सर्दी और प्रदूषण, दोनों से हर किसी के हाल बेहाल हैं. एक तरफ तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्थिति में है. अभी तक न ही सर्दी से राहत मिलती दिखाई दे रही है, न ही प्रदूषण की वजह से धुंध के गुबार आसमान से हटने का नाम ले रहे हैं. रात में पाला पड़ने से और हवाओं के चलने से सर्दी बढ़ी है. हाथ पैर जैसे सुन्न हो रहे हैं.

वहीं, गुरुवार सुबह घना कोहरा विजीविलिटी भी घटा रहा है. बीते दिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई. वहीं AQI खतरनाक स्थिति में 308 पर पहुंचा. आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहने का अनुमान है.

आगरा में फॉग-रेन अलर्ट: ताजनगरी में आने वाले दिनों में कोहरे की वापसी और बारिश के आसार हैं. ऐसा होने पर तापमान में भी परिवर्तन होगा. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 15 जनवरी तक तापमान स्थिर रहेगा. जबकि 16 से 18 तक घना कोहरा छाए रहने की आशंका है. इसके साथ ही 19 जनवरी को भी सुबह कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दोपहर में बादलों की आवाजाही हो सकती है. हल्की बारिश के भी संकेत हैं. इस दौरान तापमान में कमी आएगी. बुधवार को आगरा में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक होकर 22.6 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री कम होकर 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

बनारस में मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

वाराणसी का मौसम: मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही अब मौसम का मिजाज भी पूरी तरह से बदल चुका है. जबरदस्त धूप के बीच अधिकतम तापमान में वृद्धि लगातार बन रही है, वहीं न्यूनतम तापमान भी अब धीरे-धीरे पहले की अपेक्षा राहत देने वाला हो रहा है. हालांकि चल रही तेज हवा गलन का एहसास करवा रही है.

मौसम विभाग के मुताबिक लगातार तेज धूप के कारण तापमान बढ़ रहा है. बुधवार को वाराणसी में अधिकतम तापमान 21.8 और न्यूनतम 7 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं 6 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से बह रही पूर्वा हवा ने गलन को भी बरकरार रखा है. मौसम विभाग का कहना है कि मकर संक्रांति बीतने के बाद इसमें और बदलाव देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न; लौटेगी ठंड, बारिश से गिरेगा पारा