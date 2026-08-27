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रक्षा बंधन के दिन बरसेंगे बादल, 28 अगस्त को इन चार जिलों में भारी बारिश के आसार

आज राज्य में तापमान में बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में खास परिवर्तन नहीं होगा लेकिन इसके बाद अगले तीन दिनों के दौरान तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है.

27-28 अगस्त को वज्रपात और तेज हवा की चेतावनी (ETV Bharat)

27 अगस्त को झारखंड के उत्तर-पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में कहीं-कहीं मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. मौसम केंद्र रांची के मुताबिक आज हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, बोकारो, रामगढ़, रांची और खूंटी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. वहीं उत्तर-पूर्वी झारखंड में भी गरज, वज्रपात और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है.

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को भी मौसम साफ रहने के आसार नहीं हैं. खास बात यह है कि 28 अगस्त को राज्य के चार जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

रांचीः झारखंड में मानसून की सक्रियता के बीच अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. आज यानी 27 अगस्त को राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन हो सकता है.

28 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन भी बारिश और खराब मौसम का असर बना रहेगा. राज्य में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. सबसे ज्यादा असर उत्तर-मध्य झारखंड में दिख सकता है.

28-29 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में 28 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवा की स्थिति बन सकती है। ऐसे में मौसम खराब होने पर खुले स्थानों पर रुकने से बचना जरूरी होगा.

29 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान

बारिश का असर 29 अगस्त को भी जारी रहने का अनुमान है. इस दिन उत्तर-पूर्वी झारखंड के दुमका, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा दक्षिण-पूर्वी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. 29 अगस्त को भी राज्य में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना बनी रहेगी.

29-30 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

इन पांच जगहों पर सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश वाले पांच स्थानों में जमशेदपुर 67.6 मिमी के साथ पहले स्थान पर रहा. इसके बाद बीएयू कांके में 55.2 मिमी, हजारीबाग डीवीसी में 48.2 मिमी, बोकारो थर्मल में 41.8 मिमी और गुदड़ी में 29.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस तरह राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की तीव्रता में अंतर देखने को मिला. कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई.

तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा. वहीं बीएयू कांके में न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह राज्य में सबसे कम रहा.

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