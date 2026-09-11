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बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट, टमाटर हुआ लाल तो प्याज निकाल रहा आंसू, लहसुन के दाम भी तीन गुना बढ़े

तले-चीनी, प्याज के बाद टमाटर, लहसुन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने आम आदमी के बजट को बिगाड़ दिया है.

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बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 4:09 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 4:26 PM IST

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हांसीः भारत के कई हिस्सों में पिछले दिनों बारिश के कारण सिर्फ आफत नहीं ला रही बल्कि अब इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई और जेब पर भी पड़ रहा है. देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण नासिक समेत अन्य जगहों से मंडियों में पहुंचने वाली सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है. इसका असर सब्जियों की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है.

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टमाटर हुआ लाल प्याज निकाल रहा आंसू (ETV Bharat)

20 से 65 रुपये पहुंचा प्याजः हर प्रकार की सब्जी के लिए जरूरी प्याज और टमाटर महंगा हो गया है. वहीं लहसुन के दामों में करीब तीन गुना तक उछाल देखने को मिल रहा है. बारिश के कारण प्याज समेत कई सब्जियां खराब भी हो रही हैं, जिससे मंडी में आवक कम हुई है. नतीजा ये है कि जो प्याज कुछ दिन पहले 20 रुपये किलो बिक रहा था, वही अब करीब 60से 65 रुपये किलो तक पहुंच गया है.

बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट (ETV Bharat)

लहसुन प्रति किलो 120 से 350 पर पहुंचाः हांसी सब्जी मंडी में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. बाहर से आने वाली सब्जियों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है. टमाटर 40 रुपये प्रति किलो, प्याज करीब 65 रुपये किलो, लहसुन 350 रुपये किलो, जबकि कुछ समय पहले लहसुन करीब 120 रुपये किलो बिक रहा था. वहीं हरी मटर करीब 140 रुपये किलो तक पहुंच गई है. इसके अलावा कई हरी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं.

बारिश के कारण सब्जियों की आवक और क्वालिटी प्रभावितः दुकानदार राजपाल यादव ने बताया कि "बारिश के कारण सब्जियों की आवक और क्वालिटी दोनों प्रभावित हो रही हैं. कई जगहों से आने वाली सब्जियां रास्ते में या मंडी तक पहुंचने से पहले खराब हो रही हैं. इससे कारोबारियों की लागत बढ़ रही है."

कीमतों में बढ़ोतरी से बिगड़ रहा है बजटः वहीं नैन सिंह दुकानदार ने बताया कि "मंडी में ग्राहक पहले के मुकाबले कम मात्रा में सब्जियां खरीद रहे हैं. कई ग्राहक कीमत पूछने के बाद जरूरत के मुताबिक ही सब्जी खरीद रहे हैं. प्याज और टमाटर रसोई का अहम हिस्सा हैं. लेकिन इनके बढ़े हुए दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है."

कम मात्रा में सब्जियां खरीद रहे हैं ग्राहकः दूसरी तरफ सब्जी दुकानदारों और आढ़तियों की परेशानी भी बढ़ गई है. सब्जी महंगी होने के कारण ग्राहक कम खरीद रहे हैं, ऐसे में दुकानदारों को कई बार दाम कम करके माल निकालना पड़ रहा है. सब्जियों के बढ़े दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है. प्याज, टमाटर और हरी सब्जियां पहले के मुकाबले काफी महंगी हो गई हैं. इसलिए अब सब्जियां कम मात्रा में खरीदनी पड़ रही हैं.

सब्जी खरीदने में हो रही है काफी दिक्कत: वहीं ग्राहक सुनील कुमार ने बताया कि "सब्जियों के भाव काफी महंगे हो गए हैं. सब्जी खरीदने में काफी दिक्कत हो रही है. खासकर प्याज और लहसुन के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है."

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Last Updated : September 11, 2026 at 4:26 PM IST

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