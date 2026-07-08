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यूपी में बारिश में फंसी जिंदगी! अलीगढ़ में महिला की मौत, मेरठ में उफनाते नाले में बह गया डिलीवरी बॉय

मूसलाधार बारिश से उत्तर प्रदेश में जन जीवन अस्त- व्यस्त!

बारिश से उत्तर प्रदेश में जन जीवन अस्त- व्यस्त!
बारिश से उत्तर प्रदेश में जन जीवन अस्त- व्यस्त! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 12:30 PM IST

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अलीगढ़/ मेरठ: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. जलभराव की वजह से शहर दर शहर हादसे हो रहे हैं. अलीगढ़ में पानी में करंट उतरने से जान चली गई, तो वहीं जलजमाव की वजह से मेरठ में एक शख्स की जान जाते-जाते बची.

बारिश बनी काल!: बारिश की वजह से अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट श्याम नगर रोड पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हुआ. सड़क किनारे रखे बिजली के ट्रांसफार्मर से बारिश के पानी में करंट उतरने के कारण एक महिला की मौत हो गई. महिला सुबह टहलने निकली थी. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई, और स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिली.

रात में हुई बारिश के बाद ट्रांसफार्मर के आसपास सड़क पर पानी भर गया था. सुबह एक महिला रोज की तरह टहलने के लिए निकली थी. जैसे ही वह ट्रांसफार्मर के पास भरे पानी से होकर गुजरी, उसमें उतरे करंट की चपेट में आ गई. तेज करंट लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई.- प्रत्यक्षदर्शी

लापरवाही का आरोप: अलीगढ़ के लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया. लोगों ने बताया कि, घटना की सूचना तुरंत बिजली विभाग को दी गई, लेकिन करीब डेढ़ घंटे तक विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा. इस दौरान महिला का शव पानी में ही पड़ा रहा, और लोग करंट के डर से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती, तो स्थिति को जल्दी नियंत्रित किया जा सकता था

मेरठ में पानी में बहा निगम का दावा: भारी बारिश ने शहर में नगर निगम के दावों की कलई खोलकर रख दी. बारिश की वजह से पूरा शहर जलमग्न हो गया. सड़कें तालाब बन गईं और नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा. इसी बीच थाना टीपी नगर क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित मेवला पुल के नीचे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय बाइक के साथ उफनते नाले के तेज बहाव में बह गया. डिलीवरी बॉय ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई. फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करने वाला मनोज टीपी नगर की नई बस्ती का रहने वाला है.

बारिश के कारण नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिससे मेवला पुल के नीचे ओवरफ्लो की स्थिति बनी. हमारी टीम जेसीबी लेकर मौके पर मुस्तैद है, पानी का बहाव कम होते ही दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाकर बाइक को निकाला जाएगा. शहर के जिन हॉटस्पॉट्स पर जलभराव की समस्या है, वहां जल निकासी के लिए अतिरिक्त पंप लगाए जा रहे हैं. नाले के आसपास चेतावनी बोर्ड और घेराबंदी के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा न हो- सौरभ गंगवार, नगर आयुक्त

स्थानीय निवासियों का कहना है कि, यह कोई पहली घटना नहीं है. हर साल मानसून में नगर निगम लाखों-करोड़ों रुपये नाला सफाई के नाम पर खर्च करता है, लेकिन पहली ही भारी बारिश में यहां की सड़कें डूब जाती हैं.

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