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यूपी में बारिश में फंसी जिंदगी! अलीगढ़ में महिला की मौत, मेरठ में उफनाते नाले में बह गया डिलीवरी बॉय

अलीगढ़/ मेरठ: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. जलभराव की वजह से शहर दर शहर हादसे हो रहे हैं. अलीगढ़ में पानी में करंट उतरने से जान चली गई, तो वहीं जलजमाव की वजह से मेरठ में एक शख्स की जान जाते-जाते बची.

बारिश बनी काल!: बारिश की वजह से अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट श्याम नगर रोड पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हुआ. सड़क किनारे रखे बिजली के ट्रांसफार्मर से बारिश के पानी में करंट उतरने के कारण एक महिला की मौत हो गई. महिला सुबह टहलने निकली थी. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई, और स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिली.

रात में हुई बारिश के बाद ट्रांसफार्मर के आसपास सड़क पर पानी भर गया था. सुबह एक महिला रोज की तरह टहलने के लिए निकली थी. जैसे ही वह ट्रांसफार्मर के पास भरे पानी से होकर गुजरी, उसमें उतरे करंट की चपेट में आ गई. तेज करंट लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई.- प्रत्यक्षदर्शी

लापरवाही का आरोप: अलीगढ़ के लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया. लोगों ने बताया कि, घटना की सूचना तुरंत बिजली विभाग को दी गई, लेकिन करीब डेढ़ घंटे तक विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा. इस दौरान महिला का शव पानी में ही पड़ा रहा, और लोग करंट के डर से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती, तो स्थिति को जल्दी नियंत्रित किया जा सकता था