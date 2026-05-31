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बीजेपी विधायक दीपेश साहू की शादी में बारिश ने डाला खलल, सरकारी व्यवस्थाओं की खुली पोल

जैसे ही विवाह शुरू हुआ वैसे ही आसमान में काले-काले बादल उमड़ने घुमड़ने लगे. देखते ही देखते तेज बारिश का दौर शुरू हो गया. दूल्हा और दुल्हन सहित बाराती और घराती सभी बारिश से बचने की कोशिश में जुटे नजर आए. जिसे जो भी बारिश से बचने के लिए मिला उसे सिर के ऊपर रख लिया.

बेमेतरा: दीपेश साहू बीजेपी के युवा विधायक हैं. आज बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी के पवित्र बंधन में बंध गए. विधायक ने समाज को समानता का संदेश देने के लिए अपना विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत किया. विधायक ने शादी के दौरान पीएम की खास अपील का भी पालन किया. विधायक दीपेश साहू शादी समारोह में शामिल होने के लिए ई-रिक्शा से मंडप तक पहुंचे.

सीएम नहीं पहुंच पाए कार्यक्रम स्थल

बेमेतरा के बेसिक स्कूल खेल मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन में सीएम विष्णु देव साय को भी शामिल होना था. ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीएम के आगमन को देखते हुए भी आयोजकों ने इतनी लचर व्यवस्था क्यों की थी. बारिश की वजह से आयोजन स्थल पूरी तरह से भींग गया.

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इस आयोजन में विधायक जी की भी शादी हो रही है. ऐसे में बंदोबस्त और अच्छा रखना चाहिए था, मजा किरकिरा हो गया: दुल्हन

दूल्हा-दुल्हन हुए नाराज

आंधी और बारिश की वजह से सीएम विवाह स्थल पर नहीं पहुंचे. सीएम सीधे जिला पंचायत सभागार में ले जाया गया जहां उन्होने समीक्षा बैठक ली. जिस जगह पर विवाह आयोजन किया जा रहा था और जहां पर सीएम को बैठना था, वहां पर लगा पंडाल हवा और बारिश में फट गया. वही मीडिया से बातचीत करते हुए शादी विवाह में बंधे जोड़ों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की. विवाह बंधन में बंधे जोड़ों ने कहा कि जब यहां विधायक जी की भी शादी होनी थी और सीएम को आना था तो अच्छा बंदोबस्त करना चाहिए था.

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