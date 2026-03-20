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बारिश से आगरा में गेहूं की फसल बर्बाद, आलू को लेकर किसान परेशान, आम की फसल को भारी नुकसान

आगरा : बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है. इस वजह से किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं. फसलें खेतों में ही बर्बाद हो गई हैं. गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, आम, नींबू, प्याज, कपास, मिर्च, केला, हल्दी, आलू और सब्जियों की फसल को काफी नुकसान हुआ है. यूपी के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान के कारण आम के पेड़ गिर गये हैं. जिसके कारण इस वर्ष आम के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ सकता है.

दरअसल, इन दिनों जिस तरह से मौसम बदल रहा है, बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है. दिन-रात मेहनत कर खेतों में फसल उगाने वाले किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं. आगरा के बिचपुरी कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया, इस बारिश और ओलावृष्टि से हर फसल को नुकसान हुआ है. सबसे अधिक नुकसान गेंहू और सरसों की खेती करने वाले किसानों को है.

उन्होंने बताया, बारिश और आंधी की वजह से गेंहू की फसल खेतों में गिर गई है. सरसों की फसल किसान काट चुके हैं, लेकिन कुछ जगहों पर खेतों में ही फसल रखी है. बारिश और ओले गिरने से सरसों झड़ गई है. वहीं आलू किसान भी परेशान हैं. क्योंकि, अभी आगरा में आलू की खुदाई तेजी से चल रही है. खेतों में पड़े आलू पर बारिश का पानी भरने का खतरा है. जिससे फसल खराब हो सकती है.