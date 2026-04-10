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किसानों को बड़ी राहत! बारिश से खराब फसलों का मिलेगा मुआवजा, ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में बड़े ऐलान किए. उन्होंने बताया कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1665.25 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए हैं. इसमें लाडो लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दीन दयालु योजना और किसानों के लिए विशेष सहायता शामिल है. सीएम ने हरियाणा के किसानों को भी बड़ी राहत दी. उन्होंने कहा कि बारिश से खराब फसलों का मुआवजा जल्द किसानों को दिया जाएगा.

बारिश से खराब फसलों की होगी भरपाई: हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि के चलते कई जिलों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है. जिसके बाद किसानों ने सरकार और प्रशासन से से मुआवजे की मांग की. इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है और कुरुक्षेत्र के लिए भी पोर्टल जल्द एक्टिव हो जाएगा. उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि नुकसान की भरपाई की जाएगी.

मंडियों में खरीद और भुगतान की स्थिति: मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश की मंडियों में अब तक 17.37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है, जिसमें से 3.92 लाख मीट्रिक टन का उठान भी हो गया है. सरसों की खरीद 1646 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है. किसानों को 2585 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अब तक करीब 13.09 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

लाडो लक्ष्मी योजना की 6वीं किस्त जारी: मुख्यमंत्री ने बताया कि "लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 203.28 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इस योजना का लाभ करीब 10 लाख महिलाओं को मिल रहा है. महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. पहले इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपये कर दिया गया है. साथ ही आय सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने की तैयारी है, ताकि ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिल सके."

सामाजिक सुरक्षा और दीन दयालु योजना में बड़ी रकम: सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 1144.55 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके अलावा दीन दयालु योजना के तहत 298.07 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में डाले गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लोगों को पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ता, बल्कि घर बैठे ही उन्हें पैसा मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि पहले के समय में भ्रष्टाचार ज्यादा था और लोगों को काफी परेशानी होती थी. अब सरकार हर महीने की 10 तारीख को सीधे खाते में पैसा भेज रही है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते.

SC किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी: सीएम नायब सैनी ने कहा कि ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत सरकार ने अनुसूचित जाति के 645 किसानों को 19.35 करोड़ रुपये दिए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि हर किसान को करीब 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने इस तरह की योजनाएं लागू नहीं कीं.