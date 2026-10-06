IND-WI T20 match: क्रिकेट मैच पर मौसम की वक्र दृष्टि, 9 अक्टूबर को रांची में बारिश और तेज हवा डाल सकती है खलल!
रांची में अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच पर बारिश और हवा बाधा उत्पन्न कर सकती है. वेदर अपडेट्स, जानें, राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट से.
Published : October 6, 2026 at 4:46 PM IST
रांचीः झारखंड में अगले चार दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 से 9 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है.
इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है. हालांकि क्रिकेट प्रेमियों की उत्सुकता 9 अक्टूबर के संभावित मौसम को लेकर है. क्योंकि इस दिन रांची के जेएसी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मैच खेला जाना है.
आज 6 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम?
मंगलवार से ही मौसम में बदलाव का असर दिखने लगा है. रांची समेत के जिलों के आसमान में बादल छाए हुए हैं. कई जगहों पर ओले गिरने की भी सूचना है. मौसम केंद्र रांची के मुताबिक राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम केंद्र ने रांची, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, चतरा और लातेहार जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटे में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. हालांकि इसके बाद अगले दो-तीन दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.
7 और 8 अक्टूबर को भी बारिश के आसार
7 अक्टूबर को भी राज्य में बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी और कुछ जगहों पर बारिश या मेघ गर्जन हो सकता है. वहीं 8 अक्टूबर को उत्तर-पूर्वी, मध्य और दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी हिस्से में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश या गरज वाले बादल बन सकते हैं.
9 अक्टूबर को रांची में मैच, मौसम पर खास नजर
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए स्टेडियम में टी20 मुकाबला होना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उस दिन रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है. 9 अक्टूबर को रांची में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और गरज वाले बादल बनने की स्थिति रह सकती है. इसके अलावा राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.
इस दिन राज्य के उत्तर-पूर्वी (देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा), मध्य (रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद) और दक्षिणी भागों के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के कुछ स्थानों के अलावा उत्तर पश्चिम के पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा या मेघ गर्जन होने की संभावना है.
राज्य के मौसम में आए इस बदलाव के पीछे मुख्य रूप से दो ट्रफ रेखाएं और दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा का सक्रिय होना है. मौसम केंद्र रांची के मुताबिक इस समय झारखंड के ऊपर कई मौसमी प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं. दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश पर बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण से उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक फैली ट्रफ रेखा सीधे झारखंड, दक्षिण गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर गुजर रही है.
साथ ही दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा फिलहाल रांची से होकर गुजर रही है, जिससे राज्य के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय मौसमी हलचल तेज है. पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान जगन्नाथपुर में 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 17.9 डिग्रीसेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
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