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IND-WI T20 match: क्रिकेट मैच पर मौसम की वक्र दृष्टि, 9 अक्टूबर को रांची में बारिश और तेज हवा डाल सकती है खलल!

झारखंड का मौसम ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में अगले चार दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 से 9 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है.