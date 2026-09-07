यूपी को घेरे मेघा; बरेली में गिरी बौछारें, आज इन जिलों में रिमझिम बारिश का अलर्ट
हाथरस, आगरा और मेरठ में हुई भारी बारिश, गलियों, सड़कों पर पानी जमा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 10:09 AM IST
लखनऊ/आगरा: उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है. बता दें, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए निम्न दबाव के चलते रविवार को पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी और कहीं पर भारी से ज्यादा भारी बारिश हुई.
बरेली जिले में सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 8:30 बजे तक 141 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. पिछले कुछ समय से जारी लगातार बारिश की वजह से प्रदेश के कई इलाके बाढ़ ग्रस्त हैं. कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं. मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को भी यूपी के 20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
इन जिलों में बारिश का अलर्ट: गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.
लखनऊ में बारिश की चेतावनी: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
सबसे गर्म जिला गोरखपुर: पिछले 24 घंटे में गोरखपुर प्रदेश का सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जमकर बारिश हुई. आज भी पूरी यूपी के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. धीरे-धीरे निम्न दबाव का असर कम होगा और आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला भी कमजोर पड़ेगा.
आगरा में मानसून अपडेट: ताजनगरी में सीजन के आखिरी दौर में बादल खूब बरस रहे हैं. शहर में कई दिन से जमकर बारिश हो रही है. जिले में बीते 3 दिन में 85.3 मिली मीटर बारिश दर्ज हुई है. गुरुवार से लेकर रविवार तक 85.3 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिससे आगरा का 28.5 डिग्री पर पहुंच गया है.
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा में सोमवार से बारिश पर ब्रेक लगेगा. 12 सितंबर के बादलों की वापसी हो सकती है. बूंदाबांदी के आसार हैं. इसके साथ ही दिन का तापमान बढ़कर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
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