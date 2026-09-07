ETV Bharat / state

यूपी को घेरे मेघा; बरेली में गिरी बौछारें, आज इन जिलों में रिमझिम बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/आगरा: उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है. बता दें, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए निम्न दबाव के चलते रविवार को पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी और कहीं पर भारी से ज्यादा भारी बारिश हुई. बरेली जिले में सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 8:30 बजे तक 141 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. पिछले कुछ समय से जारी लगातार बारिश की वजह से प्रदेश के कई इलाके बाढ़ ग्रस्त हैं. कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं. मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को भी यूपी के 20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में बारिश की चेतावनी (Photo Credit; IMD) इन जिलों में बारिश का अलर्ट: गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है. लखनऊ में बारिश की चेतावनी: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.