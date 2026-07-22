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नदी में बाढ़ से थम जाती है जिंदगी, महीनों तक बिजली गुल, बीजापुर के कई गांवों के ग्रामीण परेशान

बीजापुर में कई गांवों का बारिश में बुरा हाल है. करीब पांच गांव के लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं.

Heavy rains cause floods in Bijapur
बीजापुर में भारी बारिश से बाढ़ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 10:20 PM IST

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बीजापुर: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में आज भी कई ऐसे दुर्गम स्थान हैं जो भारी बारिश में टापू में तब्दील हो जाते हैं. इन जगहों का संपर्क कट जाता है और लोग परेशान रहते हैं. यही वजह है कि जिले के अतिसंवेदनशील और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. छिन्नकवाली पंचायत के अंतर्गत आने वाले गुड्डीपाल, कंदुलनाट, आदेड, रालापाल और छिन्नकवाली गांवों के लोगों का कहना है कि हर साल बारिश शुरू होते ही उनकी जिंदगी मानो थम जाती है.

बाढ़ बारिश से कई गांवों का संपर्क कटा

उफनती नदियां और नाले गांवों का संपर्क बाहरी दुनिया से तोड़ देते हैं, बिजली महीनों तक बंद रहती है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राशन जैसी बुनियादी सेवाएं भी प्रभावित हो जाती हैं. ग्रामीणों के अनुसार इन गांवों में स्कूल तो संचालित हैं, लेकिन शिक्षकों की नियमित उपस्थिति नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. बारिश के मौसम में कई शिक्षक गांव तक नहीं पहुंच पाते, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई लगातार बाधित होती है. अभिभावकों का कहना है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नजर आती है.

बीजापुर में बाढ़ से परेशानी (ETV BHARAT)

बारिश में नहीं मिल पाता है राशन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाला राशन भी समय पर नहीं पहुंच पाता. बारिश के दौरान सड़कें और पुल-पुलिए जलमग्न हो जाने से राशन वाहनों की आवाजाही रुक जाती है. कई बार ग्रामीणों को राशन लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जबकि कुछ परिवारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है.

ग्रामीणों को कई समस्याओं का करना पड़ता है सामना

ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के कई गांवों में पिछले करीब दो महीनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है. बिजली नहीं होने से रातें अंधेरे में गुजर रही हैं. मोबाइल चार्ज करने, बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कार्यों और अन्य जरूरी जरूरतों के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई परिवारों को मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांवों का सहारा लेना पड़ता है.

Flood in Bijapur
बीजापुर में बाढ़ से परेशानी (ETV BHARAT)

संचार व्यवस्था बनी परेशानी

संचार व्यवस्था भी ग्रामीणों की बड़ी समस्या बनी हुई है. अधिकांश स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा बेहद कमजोर है या बिल्कुल नहीं मिलती. इससे सरकारी योजनाओं की जानकारी, ऑनलाइन सेवाओं का लाभ और आपातकालीन स्थिति में संपर्क स्थापित करना भी मुश्किल हो जाता है.

बाढ़ से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीमें नियमित रूप से गांवों तक नहीं पहुंच पातीं. बीमार मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को उपचार के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. बारिश के दौरान नदी-नालों में बाढ़ आने से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना जोखिम भरा हो जाता है, जिससे कई बार गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है.

बारिश से लगातार हो रही परेशानी

बारिश के मौसम में उफनती नदियां इन गांवों को पूरी तरह टापू में बदल देती हैं. संपर्क मार्ग बंद होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, बिजली और संचार जैसी सभी आवश्यक सेवाएं प्रभावित होती हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है.

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में नियमित बिजली आपूर्ति बहाल की जाए, स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, बारिश के मौसम से पहले पीडीएस राशन का अग्रिम भंडारण किया जाए, स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीमों की नियमित तैनाती हो तथा संपर्क मार्गों और पुल-पुलियों का निर्माण कर गांवों को वर्षभर आवागमन योग्य बनाया जाए.

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