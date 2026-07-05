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Rain in Jaisalmer : मानसून की पहली ही फुहार में पानी-पानी हुई स्वर्णनगरी, व्यवस्थाओं की खुली पोल

बारिश का लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ : मानसून की पहली फुहारों का लोगों ने भरपूर आनंद लिया. कई लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ घरों से बाहर निकल आए और बारिश का लुत्फ उठाया. मौसम सुहावना होते ही शहर की चाय, पकौड़े, कचौरी और अन्य गर्मागर्म नाश्ते की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. दुकानदारों के यहां देर शाम तक रौनक बनी रही. बारिश और गर्म चाय का आनंद लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में दुकानों पर पहुंचे.

जैसलमेर : स्वर्णनगरी जैसलमेर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून ने अपनी पहली दस्तक दे दी है. शनिवार की रात जैसलमेर के बाशिंदों के लिए भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत लेकर आई. दिनभर आसमान से बरसती आग और चिपचिपी गर्मी से बेहाल लोगों को उस समय सुकून मिला, जब अचानक मौसम ने करवट बदली. मानसून की इस पहली ही बारिश ने जहां फिजां में ठंडक घोल दी, वहीं शहरवासियों के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान बिखेर दी. लंबे समय से मेघों की राह तक रहे जैसलमेर के लोगों ने इस बारिश का दिल खोलकर स्वागत किया.

सड़कों और गलियों में भरा पानी : बारिश से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई. मुख्य सड़कें, बाजार क्षेत्र और कई मोहल्लों की गलियां पानी से लबालब हो गईं. कई स्थानों पर पानी भरने से दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को सावधानी के साथ आवागमन करना पड़ा. राहगीरों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ा. पहली ही बारिश में जल निकासी व्यवस्था की कमियां साफ नजर आईं.

मानसून की पहली बारिश से मिली राहत, जलभराव ने बढ़ाई परेशानी (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)

जवाहिर अस्पताल परिसर बना पानी का दरिया : बारिश का सबसे अधिक असर जिले के सबसे बड़े राजकीय जवाहिर अस्पताल परिसर में देखने को मिला. अस्पताल परिसर में भारी मात्रा में पानी जमा हो जाने से पूरा परिसर किसी दरिया जैसा दिखाई देने लगा. अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों को पानी के बीच से होकर अस्पताल तक पहुंचना पड़ा. कई जगहों पर जलभराव के कारण मरीजों और बुजुर्गों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा.

अस्पताल और सड़कों पर जलभराव ने बढ़ाई आफत (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)

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राहत भी, चिंता भी : जहां एक तरफ इस बारिश ने लोगों को तपन से राहत दी, वहीं दूसरी तरफ स्वर्णनगरी की ड्रेनेज व्यवस्था और प्रशासनिक दावों की कलई खोलकर रख दी. महज कुछ ही घंटों की बारिश से शहर के कई प्रमुख रास्ते, व्यस्त बाजार और रिहायशी मोहल्लों की गलियां पानी से लबालब हो गईं. कई मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ. दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को पानी से भरी सड़कों पर रेंग-रेंगकर आगे बढ़ना पड़ा, जिससे कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद हो गईं. राहगीरों को भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. मानसून पूर्व नालों की सफाई के प्रशासनिक वादों की हकीकत पहली ही बारिश में साफ बहती हुई नजर आई.