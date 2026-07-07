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हरियाणा में आज जमकर बरसे बादल, कई जिलों में बारिश से जलजमाव, लोग परेशान

रेवाड़ी में तेज हवाओं के साथ बरसे बादल: रेवाड़ी में तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश शुरू हुई. बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई और लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की. हालांकि शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा.

रेवाड़ी/ अंबाला/ नूंह: हरियाणा के सात जिलों में मौसम विभाग ने मंगलवार को बारिश का अलर्ट जारी किया था. इसी बीच रेवाड़ी और अंबाला में तेज बारिश दर्ज की गई. लंबे समय से पड़ रही उमस और भीषण गर्मी के बाद बारिश ने लोगों को राहत दी, लेकिन कई स्थानों पर जलभराव ने आमजन की मुश्किलें भी बढ़ा दीं.

नूंह में आंधी के साथ हुई जमकर बारिश (ETV Bharat)

अंबाला में आधे घंटे की बारिश से शहर जलमग्न: अंबाला में करीब आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी. शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव हो गया. एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट भी पानी में डूब गई. कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही बाधित रही, जबकि निर्माणाधीन सड़कों पर कीचड़ के कारण लोगों के फिसलकर चोटिल होने की घटनाएं भी सामने आईं.

रेवाड़ी में बारिश ने दिलाई लोगों को गर्मी से राहत (ETV Bharat)

निगम के दावों पर उठे सवाल: बरसात से पहले नगर निगम ने नालों की सफाई पूरी होने का दावा किया था, लेकिन पहली ही तेज बारिश में शहर के कई हिस्सों में जलभराव ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए. स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और स्थायी समाधान की मांग की. मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है.

नूंह में तेज हवा के साथ हो रही बारिश (ETV Bharat)

नूंह में तेज बारिश से सड़कें और गलियां पानी में डूबीं: वहीं, नूंह जिले में मंगलवार दोपहर बाद मानसून की पहली तेज बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो दी, लेकिन कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी पैदा कर दी. तावडू, नूंह और आसपास के इलाकों में सड़कें, गलियां और सार्वजनिक स्थान पानी से भर गए, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा. तावडू की अनाज मंडी, पटौदी रोड और वार्ड नंबर-10 सबसे अधिक प्रभावित रहे, जहां कई दोपहिया वाहन पानी में फंस गए. जिला मुख्यालय नूंह में मिनी सचिवालय के आसपास भी जलभराव देखने को मिला. पहली ही तेज बारिश में जल निकासी व्यवस्था की कमियां उजागर होने पर लोगों ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल उठाए.

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