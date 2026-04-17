बारिश के बाद दिल्ली-NCR में मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत
भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दो दिनों तक दिल्ली में बादल छाए रहने संभावना जताई गई है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : April 17, 2026 at 8:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में शुक्रवार शाम अचानक मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली. बीते कुछ दिनों से बेहाल कर देने वाली गर्मी लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बारिश से लोगों के चेहरे खिले नजर आए. दिल्ली के कालकाजी, नेहरू प्लेस, आरके पुरम व अन्य इलाकों में जोरदार बारिश हुई.
इस दौरान नेहरू प्लेस में काम करने वाले लोगों ने कहा कि गर्मी के चलते काम पर आने जाने में काफी दिक्कत आ रही थी. बारिश होने से तापमान गिरावट आई है और ठंडी हवाएं भी चली, जिससे काफी राहत मिली. अगर इसी तरह दो-तीन दिन मौसम बना रहे तो इस भीषण गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी. वहीं मौसम विभाग की तरफ से अगले दो दिनों के लिए बादल छाए रहने की संभावना जताई है.
#WATCH | Delhi: Heavy rainfall struck the National Capital today, bringing much‑needed relief from the scorching summer heat. Visuals from the R K Puram area. pic.twitter.com/fArRkH3Iu1— ANI (@ANI) April 17, 2026
अगले दो दिनों तक बादलों की लुका-छिपी: मौसम विभाग की तरफ से अगले दो दिनों तक दिल्ली में बादल छाए रहने संभावना जताई गई है. इससे पहले मौसम विभाग की तरफ से बारिश होने की संभावना जताई गई थी. शुक्रवार शाम 7 बजे दिल्ली का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं हवाएं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली.
नोएडा में भी झमाझम बारिश: उधर नोएडा में भी अचानक बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया. हालांकि बारिश के चलते कुछ क्षेत्रों में यातायात बाधित भी हुआ. सेक्टर-15, सेक्टर 12/22, सेक्टर 16, सेक्टर 1 सहित कई स्थानों पर जाम कि स्थिति देखी गई. साथ ही साथ बारिश होने से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट हुई.
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