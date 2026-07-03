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हरियाणा में बारिश से सुहाना हुआ मौसम, लेकिन हांसी बस स्टैंड बना तालाब, जलभराव से यात्री परेशान

बस स्टैंड बना तालाब, यात्री परेशान: जहां बारिश ने मौसम को खुशनुमा बनाया. वहीं, हांसी के एकमात्र बस स्टैंड की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सामने आ गई. बारिश के बाद पूरे बस स्टैंड परिसर में पानी भर गया, जिससे यात्रियों को बसों तक पहुंचने के लिए जलभराव के बीच से गुजरना पड़ा. सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ी. यात्रियों ने कहा कि हर बारिश में यही हालात बन जाते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं हो सका.

हांसी: पूरे हरियाणा में मानसून की दस्तक के बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है. वहीं, हांसी सहित आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से शुक्रवार सुबह हुई बारिश ने लोगों को राहत दिलाई. बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई. लोगों ने राहत की सांस ली, जबकि किसानों ने भी इस बारिश को फसलों के लिए लाभदायक बताया. वहीं, मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.

स्थायी समाधान की उठी मांग: स्थानीय निवासी महावीर सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, "हर बारिश के बाद बस स्टैंड पर पानी भर जाता है. यात्रियों को भारी परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन हर बार सिर्फ आश्वासन देता है. अब इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए.वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रहा है."

हरियाणा में बारिश से सुहाना हुआ मौसम (ETV Bharat)

विधायक से हस्तक्षेप की अपील: वहीं, हांसी निवासी तेलूराम ने कहा कि, "आज की बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बस स्टैंड पर हर बार की तरह इस बार भी पानी भर गया. कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ. विधायक विनोद भयाना को इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके. बस स्टैंड शहर का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, इसलिए यहां जल निकासी की बेहतर व्यवस्था जरूरी है."

हांसी में बारिश से सुहाना हुआ मौसम (ETV Bharat)

प्रशासनिक दावों पर सवाल: इसके अलावा बस स्टैंड ट्रैफिक मैनेजर सतबीर सिंह ने भी इस समस्या पर स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए टालमटोल भरा जवाब दिया. इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई. नागरिकों का कहना है कि हर मानसून में यही स्थिति बनती है और हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है. बारिश ने एक ओर मौसम को खुशनुमा बनाया, तो दूसरी ओर बस स्टैंड की बदहाल व्यवस्था ने प्रशासनिक तैयारियों और दावों पर सवाल खड़े कर दिए.

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