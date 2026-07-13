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दिल्ली-NCR में बारिश पर लगा ब्रेक, उमस भरी गर्मी ने किया परेशान, AQI भी हुआ खराब

राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 258 अंक पर बना हुआ है.

राष्ट्रपति भवन
राष्ट्रपति भवन (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 13, 2026 at 7:33 AM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों में बारिश के बाद अब फिर से गर्मी बढ़ने लगी है. बीते दिन यानि कल रविवार को राजधानी में दिनभर बादलों की आंशिक आवाजाही लगी रही, लेकिन पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद दिल्ली वासियों को गर्मी के साथ-साथ खासी उमस का एहसास हुआ.

मौसम विभाग के अनुसार कल रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का अधिकतम स्तर 83 जबकि न्यूनतम स्तर 52 प्रतिशत रिकार्ड हुआ.

आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को शहर अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज पूरे दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. इस दौरान जमीन के पास तेज गति सेवाएं चलने का अनुमान है. मौसम विभाग ने 15 से लेकर 18 जुलाई के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान के 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 258 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 222, गुरुग्राम में 233, गाजियाबाद में 225, ग्रेटर नोएडा में 229 और नोएडा में 238 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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