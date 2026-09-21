ETV Bharat / state

झारखंड के इन जिलों में आज बारिश की संभावना, जानें अपने-अपने इलाके का हाल

रांची: झारखंड में आज मौसम सुहावना रहने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहेंगे. वहीं कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. साथ ही कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार, 21 सितंबर को पूरे राज्य में आसमान में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आज एक से दो बार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है.

झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिला-जुला असर देखा गया है. राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है. यह निम्न दबाव क्षेत्र अब झारखंड के मौसम पर भी असर डाल सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम अगले 24 घंटे में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन और उसके बाद डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है. 23 सितंबर के आसपास इसके दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की संभावना है.

इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से झारखंड में 23 और 24 सितंबर के आसपास बारिश बढ़ सकती है. कई इलाकों में आंधी-तूफान, तेज हवाएं चलने और तापमान में गिरावट की संभावना है. इसके अलावा, अगले दो दिनों के बाद राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार 23 सितंबर को राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, मध्य भाग के रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और उत्तर-पूर्वी भाग के गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. वहीं, 24 सितंबर को राज्य के उत्तर-पूर्वी जिलों में देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और उससे सटे मध्य भाग के धनबाद जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की उम्मीद है.