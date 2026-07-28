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गुरुग्राम में बारिश के बाद फिर जलभराव, पुलिस लाइन में तीन फीट तक भरा पानी, देखें वीडियो

गुरुग्राम: मंगलवार को गुरुग्राम में बारिश ने एक बार फिर से शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी. बारिश के बाद पुलिस लाइन परिसर समेत शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली. पुलिस लाइन में तीन फीट तक पानी भर गया. जिसके चलते पुलिसर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. महत्वपूर्ण सरकारी परिसर में जलभराव की तस्वीरें सामने आने के बाद ड्रेनेज सिस्टम एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है.

गुरुग्राम में बारिश से फिर जलभराव: गुरुग्राम पुलिस लाइन परिसर में जगह-जगह पानी जमा होने से आवाजाही प्रभावित हुई और कई स्थानों पर लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को हुई तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या देखने को मिली. मौसम विभाग ने पहले ही गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में भारी बारिश की संभावना जताई थी और आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.