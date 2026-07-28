गुरुग्राम में बारिश के बाद फिर जलभराव, पुलिस लाइन में तीन फीट तक भरा पानी, देखें वीडियो
बारिश ने एक बार फिर से गुरुग्राम की जल निकासी की पोल खोल दी. पुलिस लाइन परिसर समेत कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिला.
Published : July 28, 2026 at 5:51 PM IST
गुरुग्राम: मंगलवार को गुरुग्राम में बारिश ने एक बार फिर से शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी. बारिश के बाद पुलिस लाइन परिसर समेत शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली. पुलिस लाइन में तीन फीट तक पानी भर गया. जिसके चलते पुलिसर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. महत्वपूर्ण सरकारी परिसर में जलभराव की तस्वीरें सामने आने के बाद ड्रेनेज सिस्टम एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है.
गुरुग्राम में बारिश से फिर जलभराव: गुरुग्राम पुलिस लाइन परिसर में जगह-जगह पानी जमा होने से आवाजाही प्रभावित हुई और कई स्थानों पर लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को हुई तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या देखने को मिली. मौसम विभाग ने पहले ही गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में भारी बारिश की संभावना जताई थी और आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.
स्थानीय लोगों में जलभराव से रोष: स्थानीय लोगों का कहना है कि हर मानसून में जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पुलिस लाइन जैसे महत्वपूर्ण परिसर में जलभराव की स्थिति है, तो शहर के अन्य इलाकों की व्यवस्था का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.
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