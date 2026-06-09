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झारखंड में मौसम ने ली करवट, कई जिलों में बारिश और वज्रपात के आसार, 11 जून को बढ़ेगी गतिविधि

रांची: झारखंड में गर्मी से परेशान लोगों को आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है. मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 9 जून से राज्य के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. दक्षिणी और मध्य झारखंड के जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चलने की आशंका जताई गई है.

मौसम में बदलाव की वजह

झारखंड के मौसम में बदलाव की मुख्य वजह वातावरण में सक्रिय दो ट्रफ प्रणालियां और दक्षिण-पश्चिम मानसून की लगातार बढ़त है. एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रास्ते उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है. वही दूसरी तरह पूर्वी बिहार से गंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है. इन दोनों प्रणालियों के कारण झारखंड में नमी की आपूर्ति बनी हुई है, जिससे वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं.

9 जून को कैसा रहेगा मौसम?

मौसम केंद्र के मुताबिक, सोमवार को राज्य के दक्षिणी और आसपास के मध्य क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. रांची, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां समेत कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है.

तापमान पर पड़ेगा असर

पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में तापमान बढ़ रहा था लेकिन अब मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी दिख सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश और बादलों की वजह से अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. रांची में 9 जून को अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.