झारखंड में मौसम ने ली करवट, कई जिलों में बारिश और वज्रपात के आसार, 11 जून को बढ़ेगी गतिविधि
झारखंड के कई जिलों में बारिश और वज्रपात के संभावना जताई गई है.
Published : June 9, 2026 at 2:03 PM IST
रांची: झारखंड में गर्मी से परेशान लोगों को आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है. मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 9 जून से राज्य के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. दक्षिणी और मध्य झारखंड के जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चलने की आशंका जताई गई है.
मौसम में बदलाव की वजह
झारखंड के मौसम में बदलाव की मुख्य वजह वातावरण में सक्रिय दो ट्रफ प्रणालियां और दक्षिण-पश्चिम मानसून की लगातार बढ़त है. एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रास्ते उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है. वही दूसरी तरह पूर्वी बिहार से गंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है. इन दोनों प्रणालियों के कारण झारखंड में नमी की आपूर्ति बनी हुई है, जिससे वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं.
June 9, 2026
9 जून को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम केंद्र के मुताबिक, सोमवार को राज्य के दक्षिणी और आसपास के मध्य क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. रांची, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां समेत कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है.
तापमान पर पड़ेगा असर
पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में तापमान बढ़ रहा था लेकिन अब मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी दिख सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश और बादलों की वजह से अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. रांची में 9 जून को अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
June 9, 2026
10 जून को इन इलाकों पर रहेगा असर
10 जून को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी जिलों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने इस दिन भी गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताई है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
11 जून को और सक्रिय हो सकता है मौसम
11 जून को मौसम गतिविधियां और बढ़ सकती हैं. धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची तथा आसपास के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर तेज हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वज्रपात की घटनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.
किसानों और आम लोगों के लिए सलाह
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि गर्जन और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें. खेतों में काम कर रहे किसान मौसम की स्थिति पर नजर रखें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लें. तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए कच्चे ढांचे और खुले में रखे सामान को सुरक्षित रखने की भी सलाह दी गई है.
अगले कुछ दिनों का संकेत
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 12 से 14 जून के बीच भी राज्य के कई हिस्सों में रुक रुककर बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
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