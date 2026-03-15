हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि, गुरुग्राम-रेवाड़ी में ओले गिरने से गेहूं की फसल को नुकसान
रविवार को हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई. एक तरफ मौसम सुहावना हो गया, जबकि दूसरी तरफ गेहूं की फसल खराब हो गई.
Published : March 15, 2026 at 11:10 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़: हरियाणा के कई जिलों में रविवार सुबह आंधी के साथ बारिश हुई. गुरुग्राम और रेवाड़ी में ओलावृष्टि हुई. इसके अलावा फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, पलवल और रोहतक सहित कई जिलों में हल्की बारिश हुई. जिससे एक तरफ तो मौसम सुहावना हो गया. जबकि दूसरी तरफ गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है.
हरियाणा में बारिश: इससे पहले मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया. सूबे के नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार और सोनीपत में विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी. मौसम विभाग के मुताबिक इन 10 जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाएं चल सकती है. इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 60 KM प्रति घंटा हो सकती है.
तात्कालिक पूर्वानुमान हरियाणा :15/03/2026 08:30:2) नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / अचानक तेज हवाएं/ आंधी(40-60 KMPH) की संभावना pic.twitter.com/GsXId9U3tF— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) March 15, 2026
बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान: हरियाणा में बारिश से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. क्योंकि गेहूं की फसल पकने को तैयार है. बारिश और आंधी से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है.
तात्कालिक पूर्वानुमान हरियाणा :15/03/2026 05:48:2) चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, सोनीपत, में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / अचानक तेज हवाएं/ आंधी(40-60 KMPH) की संभावना pic.twitter.com/y7852Kajoh— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) March 15, 2026
हरियाणा का तापमान: बीते 24 घंटों में हरियाणा का न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ के नारनौल में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य से 2.2 डिग्री ज्यादा रहा. रात के वक्त हरियाणा में सबसे ज्यादा तापमान पलवल में 8.1 डिग्री दर्ज किया गया. इसके अलावा हरियाणा का अधिकतम तापमान नूंह में 34 डिग्री दर्ज किया गया. सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. ज्यादातर जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर है.
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