झारखंड में अगले चार दिन बदला रहेगा मौसम! कई जिलों में बारिश और मेघ गर्जन के आसार, सुबह छाएगा कोहरा
झारखंड के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहे. कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 5:48 PM IST
रांची: 28 -29 और 30 अक्टूबर को अर्नब तूफान के कारण अलर्ट के दौर से गुजरे झारखंड में फिर से बदले हुए मौसम ने दस्तक दे दी है. मौसम का मिजाज बदल गया है. राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए हुए हैं, जबकि कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है.
मौसम में इस बदलाव की एक प्रमुख वजह पश्चिमी बिहार और उससे सटे उत्तर प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण है. इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बना गहरा दबाव का क्षेत्र भी मौसमी गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है. इस सिस्टम के लगातार पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 नवंबर के बीच कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और मेघ गर्जन होने की संभावना है. वहीं, सुबह के वक्त कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है.
2 नवंबर को इन जिलों के प्रभावित होने के आसार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 2 नवंबर को राज्य के उत्तर-पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन होने की संभावना है. उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले प्रभावित हो सकते हैं.
वहीं, मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद के कुछ इलाकों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है. दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में भी बारिश की संभावना जताई गई है.
3 नवंबर को दक्षिणी और मध्यवर्ती इलाकों में असर
3 नवंबर को राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्यवर्ती हिस्सों में मौसम का प्रभाव देखने को मिल सकता है. इन इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन हो सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है. इसके अलावा रांची, खूंटी, गुमला और आसपास के मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही और स्थानीय स्तर पर बारिश देखने को मिल सकती है.
4 नवंबर को दक्षिणी झारखंड में गरज के साथ बारिश
4 नवंबर को भी राज्य के दक्षिणी हिस्से में मौसम का मिजाज बदला रहेगा. मौसम विभाग ने इस दिन दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है. इसके दायरे में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा जिले आ सकते हैं. इन जिलों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने का अनुमान है.
5 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम
5 नवंबर से झारखंड में मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा. सुबह के समय कुछ इलाकों में कोहरा और धुंध छा सकती है, जबकि दिन में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. अगले दो दिनों यानी 6 और 7 नवंबर को भी सुबह कोहरा या धुंध के बाद मौसम साफ रह सकता है.
तापमान की बात करें तो अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. वहीं, अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे सुबह और रात में ठंड का एहसास बढ़ेगा. राहत की बात है कि इस दौरान मौसम केंद्र ने किसी भी जिले के लिए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है.
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