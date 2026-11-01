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झारखंड में अगले चार दिन बदला रहेगा मौसम! कई जिलों में बारिश और मेघ गर्जन के आसार, सुबह छाएगा कोहरा

रांची का मौसम ( ETV BHARAT )

रांची: 28 -29 और 30 अक्टूबर को अर्नब तूफान के कारण अलर्ट के दौर से गुजरे झारखंड में फिर से बदले हुए मौसम ने दस्तक दे दी है. मौसम का मिजाज बदल गया है. राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए हुए हैं, जबकि कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है.

मौसम में इस बदलाव की एक प्रमुख वजह पश्चिमी बिहार और उससे सटे उत्तर प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण है. इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बना गहरा दबाव का क्षेत्र भी मौसमी गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है. इस सिस्टम के लगातार पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है.