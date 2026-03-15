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बिहार में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, इन 25 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट

पटना: बिहार के लोगों को इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी और उमस से जल्द राहत मिलने वाली है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है. यह बदलाव 15 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च तक जारी रह सकता है. पटना में आज सुबह धूप निकली है, लेकिन यहां भी अगले कुछ दिनों में बारिश के आसार बने हुए हैं.

आज कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार, 15 मार्च यानी आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद और पटना जैसे जिलों में बारिश और वज्रपात का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, साथ ही मेघगर्जन के भी मजबूत आसार हैं. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

16 और 17 मार्च को पूरे बिहार में अलर्ट: 16 और 17 मार्च को पूरे बिहार में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का यलो अलर्ट जारी रहेगा. इन दिनों हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे रहने की संभावना है. मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यह मौसमी बदलाव उमस और गर्मी से राहत प्रदान करेगा, लेकिन किसानों और आम लोगों को बिजली गिरने से सावधान रहना होगा.

18 मार्च को इन जिलों में जारी रहेगा अलर्ट: 18 मार्च को गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी में बारिश और वज्रपात का यलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां भी हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.