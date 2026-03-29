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हरियाणा के 6 जिलों में आज बारिश-आंधी का अलर्ट, कई जिलों में ओले गिरने की संभावना

तेज हवाओं से बढ़ेगी परेशानी: मौसम विभाग ने बताया कि पूरे प्रदेश में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे आम लोगों को दिक्कत के साथ-साथ किसानों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है. तेज हवाओं और बारिश के कारण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है. मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फिलहाल सिंचाई और दवा का छिड़काव न करें, ताकि नुकसान से बचा जा सके.

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है. खासकर उत्तरी जिलों अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में तेज हवा के साथ ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है. इसके अलावा राज्य के बाकी 16 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.

तापमान में गिरावट के आसार: पिछले 24 घंटों के तापमान पर नजर डालें तो नूंह सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं यमुनानगर के हथिनीकुंड क्षेत्र में करीब 30.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ. मौसम में बदलाव के चलते अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

अगले दो-तीन दिन रहेगा असर: मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से दिल्ली-एनसीआर सहित हरियाणा में अगले 2 से 3 दिन तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं. 30 मार्च को भी कई हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान है, खासकर उत्तरी और पूर्वी जिलों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा. हालांकि 31 मार्च से मौसम के साफ होने की संभावना जताई गई है.

कई जिलों में पहले से ज्यादा गर्मी: बारिश से पहले प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर चल रहा था. नूंह के अलावा भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और हिसार में भी तापमान 33 से 34 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. वहीं करनाल और सिरसा जैसे जिलों में तापमान 31 से 32 डिग्री के बीच रहा. मौसम विभाग का कहना है कि बारिश और बादलों के कारण तापमान में गिरावट जरूर आएगी, जिससे मौसम सुहावना हो सकता है.

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