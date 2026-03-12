ETV Bharat / state

झारखंड में दो दिन राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 15 मार्च से बारिश और तेज हवा के आसार

झारखंड में दो दिनों तक लोगों को राहत मिलेगी. वहीं 15 मार्च से बारिश और तेज हवा के आसार है.

Weather update
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में अगले दो दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत शांत और साफ रहने वाला है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 और 14 मार्च को राज्य में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा. इस दौरान लोगों को बारिश या आंधी-तूफान से राहत मिलेगी.

उत्तर पूर्वी और मध्य झारखंड में दिखेगा असर

हालांकि इसके बाद 15 मार्च से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा. विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया है कि 15 मार्च से 18 मार्च के बीच कई इलाकों में गरज के साथ तेज हवा 30 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है और कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है. खासकर उत्तर-पूर्वी और मध्य झारखंड के जिलों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

Weather update
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल

मौसम केंद्र, रांची के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. सबसे अधिक गर्मी पलामू के डालटनगंज में रही, जबकि न्यूनतम तापमान गुमला में दर्ज किया गया. डालटनगंज का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वही सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यहां रात अपेक्षाकृत ठंडी रही.

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री और न्यूनतम 19.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है. जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री और न्यूनतम 24.2 डिग्री रहा. बोकारो थर्मल में अधिकतम 33.5 डिग्री और न्यूनतम 21.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि चाईबासा में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री और न्यूनतम 21.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

ये भी पढ़ें- झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

झारखंड में वज्रपात और तेज हवा का खतरा, येलो अलर्ट जारी, 13 मार्च तक कई जिलों में आंधी-तूफान की आशंका

झारखंड में बढ़ेगा तापमान, 7 मार्च से कई जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना

TAGGED:

WEATHER NEWS OF JHARKHAND
JHARKHAND WEATHER
झारखंड का मौसम
झारखंड में बारिश और तेज हवा के आसार
WEATHER UPDATE OF JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.