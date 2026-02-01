हरियाणा में आज बारिश की चेतावनी, तूफान और ओलावृष्टि की भी संभावना, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम
हरियाणा में रविवार सुबह कई जिलों में धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी प्रभावित रही, सुबह की शुरुआत हल्की बूंदाबांदी के साथ हुई.
Published : February 1, 2026 at 7:32 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में देर रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और रविवार की अर्ली मॉर्निंग की शुरुआत बूंदाबांदी से हुई. मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है. जबकि उत्तर और दक्षिण जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है. पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां अधिक बारिश की संभावना है.
2 फरवरी को भी बरसात: वहीं, 2 फरवरी को भी मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, कहीं पर बादल छाए रहेंगे तो कहीं पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर फरवरी महीने की शुरुआत मौसम बदलाव के साथ हुई है. रविवार सुबह कई जगहों पर धुंध भी छाई रही. जिसके चलते विजिबिलिटी भी प्रभावित रही. कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हुई.
तात्कालिक पूर्वानुमान हरियाणा :01/02/2026 02:49:2) कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) के साथ मध्यम वर्षा की संभावना pic.twitter.com/2gUkFGUykV— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 31, 2026
इस दिन साफ हो जाएगा मौसम: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के प्रभाव से बादल के कारण रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई. हालांकि बारिश के बाद कंपकंपी बढ़ सकती है. वहीं, राज्य में 2-3 फरवरी को भी हल्की बारिश की संभावना है. लेकिन 4 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा और शीतलहर चलने की भी संभावना है. जिससे रात के तापमान में गिरावट की संभावना है.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 31-01-2026 pic.twitter.com/U7RF47hJZi— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 31, 2026
चंडीगढ़ मौसम: चंडीगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल गया है. 1 फरवरी की सुबह की शुरुआत हल्की बूंदाबांदी के साथ हुई. सुबह के समय काफी कोहरा भी रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी प्रभावित हुई. मौसम विभाग के मुताबिक, 3 फरवरी तक बारिश का दौर जारी रहेगा. आंधी और बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि 4 फरवरी से मौसम साफ रहेगा. लेकिन रात के समय तापमान गिरने से ठंड का मौसम बना रहेगा.
