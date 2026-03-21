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मुजफ्फरपुर में बारिश-तूफान का कहर, गेहूं-आलू-लीची की फसल तबाह

मुजफ्फरपुर में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हो गई है. किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. पढ़ें-

लीची और गेहूं की फसल बर्बाद
लीची और गेहूं की फसल बर्बाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 21, 2026 at 3:53 PM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में शुक्रवार से जारी तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. मौसम की इस मार ने जिले के विभिन्न प्रखंडों में गेहूं, आलू, लीची और मसूर की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. खेतों में खड़ी फसलें जमीन पर गिर चुकी हैं. तैयार फसलें पानी में डूबकर सड़ने लगी हैं. इससे किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

लीची और गेहूं की फसल बर्बाद : जिले के मुशहरी प्रखंड में लीची की खेती पर सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है. इस समय लीची में मंजर (फूल) आने और परागण का महत्वपूर्ण दौर होता है, लेकिन लगातार बारिश ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया है. स्थानीय किसान वीरेंद्र राय बताते हैं कि ''बारिश के कारण मंजर झड़ रहे हैं, जिससे इस बार उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा. मुजफ्फरपुर, जो अपनी लीची के लिए देशभर में प्रसिद्ध है, वहां इस नुकसान को लेकर किसानों में चिंता बढ़ गई है.''

मुजफ्फरपुर में बारिश-तूफान का कहर (ETV Bharat)

फसलों पर मौसम की मार : वहीं कांटी प्रखंड में आलू की फसल पर भी मौसम की मार पड़ी है. इस समय आलू की खुदाई का अंतिम चरण चल रहा था, लेकिन अचानक हुई बारिश ने खेतों में पानी भर दिया. किसान इंद्रजीत शाही के अनुसार, ''पानी भरने से आलू सड़ने लगे हैं और पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है. इस बार अच्छी उपज की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.''

ओलावृष्टि ने फसल की बर्बाद : कटरा प्रखंड के खंगुरा इलाके में स्थिति और भी गंभीर है. यहां तेज आंधी और ओलावृष्टि ने सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं और मसूर की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है. खेतों में खड़ी फसलें गिरकर जमीन पर बिछ गई हैं, जिससे कटाई भी मुश्किल हो गई है. किसान ऋषि चौधरी ने बताया कि ''मैने 6 एकड़ में गेहूं और मसूर की खेती की थी, लेकिन ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया. अब कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है.''

फसलों पर मौसम की मार
फसलों पर मौसम की मार (ETV Bharat)

किसानों को सताने लगी कर्ज चुकाने की चिंता : इसी तरह किसान रामा राय ने बताया कि उनकी 5 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. उन्होंने बेटी की शादी के लिए अच्छी फसल की उम्मीद लगाई थी, लेकिन अब सारी योजनाएं धरी रह गई हैं. किसान सुनील चौधरी ने भी बताया कि उन्होंने 4 बीघा में गेहूं की खेती के लिए 50 हजार रुपये का कर्ज लिया था, जो अब डूबता नजर आ रहा है.

बारिश और ओलावृष्टि से मसूर की फसल बर्बाद
बारिश और ओलावृष्टि से मसूर की फसल बर्बाद (ETV Bharat)

सर्वे कराकर मुआवजे की मांग : लगातार हो रहे इस नुकसान से जिले के किसानों में निराशा और चिंता का माहौल है. किसानों ने सरकार और प्रशासन से तत्काल सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है. अब देखना होगा कि इस प्राकृतिक आपदा के बाद प्रशासन किसानों को कितनी राहत पहुंचा पाता है.

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