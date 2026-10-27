UP में 24 घंटे बाद आने वाला है तूफान; मौसम विभाग का अलर्ट, किसानों के लिए ये सलाह
उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के तटों पर 28 अक्टूबर को चक्रवात के असर से बारिश-आंधी-तूफान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:16 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 12:39 PM IST
लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क बना रहा. अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं हुआ है. सुबह व रात के समय हल्की ठंडक हो रही है, वहीं दिन में आसमान साफ होने व तेज धूप खिलने के कारण मौसम सामान्य बना हुआ है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए डीप डिप्रेशन और फिर आगे चलकर इसके चक्रवात के रूप में परिवर्तित होने के बाद धीरे-धीरे उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के तटों पर 28 अक्टूबर को इसके असर से पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी. वहीं 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश होने व आंधी तूफान चलने की भी संभावना है.
राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी व न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी, दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
सोमवार को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बरेली में 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि चक्रवर्ती तूफान अरनव का कुछ आंशिक असर यूपी के मौसम पर भी पड़ेगा, जिसके कारण 28 से लेकर 31 अक्टूबर तक प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इस दौरान 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है.
चक्रवाती तूफान अर्णब का दिखेगा असर
कानपुर: जिस तरह पूरे देश में चक्रवाती तूफान अर्णब ने अपना असर दिखना शुरू कर दिया है, कानपुर आसपास के जिलों में भी 29 अक्टूबर को बारिश की जोरदार संभावना है. कानपुर के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि चक्रवाती तूफान अर्णब के असर की वजह से 29 अक्टूबर को करवा चौथ पर भी व्यवधान पड़ सकता है. कहा कि अगर बादल छाए रहे तो महिलाओं के लिए चंद्रमा को देखकर पूजा करना भी मुश्किल हो सकता है. वहीं कानपुर और आसपास के जिलों में 20 से 50 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना भी जताई गई है.
पिछले कुछ दिनों से शहर में दिन का तापमान जहां 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जा रहा है, तो वहीं रात के समय यह गिरकर 16 डिग्री तक पहुंच जा रहा है. ऐसे में तापमान का जो अंतर है, वह भी आधे से अधिक है. इस वजह से सुबह और रात के समय जहां गुलाबी सर्दी पड़ रही है. वहीं दिन में चटक धूप से गर्मी लग रही है. हालांकि, अब 27 अक्टूबर की रात से ही मौसम बदल सकता है और 28 अक्टूबर को घने बादल छा जाने से दिन में भी सर्दी लग सकती है. वहीं 29 और 30 अक्टूबर को बारिश के चलते भी आम लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं.
खेतों में तैयार खड़ी पकी फसलों की कटाई तुरंत करने किसान: डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने किसानों को सलाह दी है कि चक्रवाती तूफान अर्णब के असर से खेती प्रभावित न हो इसके लिए अभी से किसान, जो खेतों में तैयार खड़ी फसले हैं, उनकी फौरन ही कटाई कर लें. डॉ. एसएन सुनील पांडे ने यह भी कहा कि अगर बारिश होती है तो किसानों को खेतों में सिंचाई करने की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि तेज हवाएं भी चलेंगी. ऐसी स्थिति में अपने फसलों का पूरा प्रबंध ठीक से कर लें.
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