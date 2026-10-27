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UP में 24 घंटे बाद आने वाला है तूफान; मौसम विभाग का अलर्ट, किसानों के लिए ये सलाह

यूपी में वेदर अपडेट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क बना रहा. अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं हुआ है. सुबह व रात के समय हल्की ठंडक हो रही है, वहीं दिन में आसमान साफ होने व तेज धूप खिलने के कारण मौसम सामान्य बना हुआ है.

यूपी में बारिश का अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए डीप डिप्रेशन और फिर आगे चलकर इसके चक्रवात के रूप में परिवर्तित होने के बाद धीरे-धीरे उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के तटों पर 28 अक्टूबर को इसके असर से पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी. वहीं 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश होने व आंधी तूफान चलने की भी संभावना है.

राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. यूपी में बदला मौसम (Photo Credit; ETV Bharat) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी व न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी, दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सोमवार को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बरेली में 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि चक्रवर्ती तूफान अरनव का कुछ आंशिक असर यूपी के मौसम पर भी पड़ेगा, जिसके कारण 28 से लेकर 31 अक्टूबर तक प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इस दौरान 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है.