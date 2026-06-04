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उत्तराखंड के इन जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना, रखें अपना ध्यान

मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड के पांच जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है.

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उत्तराखंड मौसम (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 9:15 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है. प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है. वहीं मौसम विभाग ने आज फिर बारिश की संभावना जताई है. साथ ही देहरादून मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है.

देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के देहरादनू , टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के अनेक स्थानों मे हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ हो सकती है. वहीं 4200 मीटर से ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है. वहीं उत्तराखंड के शेष जनिदों के कुछ स्थानों मे हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ होने की संभावना है.

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