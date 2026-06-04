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उत्तराखंड के इन जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना, रखें अपना ध्यान

उत्तराखंड मौसम ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है. प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है. वहीं मौसम विभाग ने आज फिर बारिश की संभावना जताई है. साथ ही देहरादून मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है.