मार्च में बदला मौसम का मिजाज, उत्तराखंड में जमकर हुई बारिश और बर्फबारी, जानिये इसके फायदे
मार्च की बारिश और बर्फबारी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. इसके साथ ही जंगलों की आग पर भी ब्रेक लगा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 17, 2026 at 3:05 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मार्च के महीने में अचानक मौसम ने करवट बदली है. पहाड़ों से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में हुई बारिश से पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच मौसम के इस बदलाव ने लोगों को राहत दी है. वहीं खेती किसानी के नजरिए से भी इस बारिश को काफी अहम माना जा रहा है. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि रबी की फसलों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों की बढ़वार बेहतर होगी. वहीं, सबसे बेहतर बात ये भी है की बारिश से जंगलो में लगी आग भी बुझी है.
मैदानी जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट: दूसरी ओर मैदानी जिलों में भी मौसम का असर साफ दिखाई दिया है. देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल समेत कई जिलों में बारिश हुई. बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. देहरादून में अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. वहीं पंतनगर में भी तापमान में गिरावट देखने को मिली. बारिश के बाद वातावरण में ठंडक बढ़ गई. लोगों को गर्मी से राहत मिली. मौसम के इस बदलाव का असर दिनभर देखने को मिला. कई इलाकों में बादल छाए रहे. हरिद्वार में भी रविवार और सोमवार बदल बने रहे.
गेंहू की फसलों के लिए फायदेमंद बारिश: कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अभिलाषा भट्ट के अनुसार मार्च के महीने में हुई यह बारिश इस समय प्रदेश के कई हिस्सों में गेहूं, सरसों, मसूर और चने की फसल खेतों में खड़ी है. समय पर हुई बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी. जिससे फसलों को पर्याप्त पानी मिलेगा. सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बारिश ज्यादा नहीं होती है और मौसम संतुलित बना रहता है तो इससे उत्पादन बेहतर हो सकता है. खासतौर पर गेहूं की फसल के लिए यह मौसम काफी अनुकूल माना जाता है. वहीं, हो सकता है की ये बारिश आम बौर को नुकसान पहुंचाये.
बागवानी फसलों को भी मिलेगा फायदा: अभिलाषा भट्ट के अनुसार उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बागवानी किसानों के लिए भी यह मौसम अहम माना जा रहा है. सेब, आड़ू, प्लम और खुबानी जैसी फसलों के लिए ठंडा मौसम और पर्याप्त नमी जरूरी होती है. पहाड़ी क्षेत्रों में हुई हल्की बर्फबारी और बारिश से इन फसलों को भी फायदा मिलेगा. इससे पेड़ों में फूल आने की प्रक्रिया बेहतर होगी. भविष्य में उत्पादन पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है. बागवानी से जुड़े किसान भी इस बारिश को राहत भरा मान रहे हैं.
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट: मौसम विभाग वैज्ञानिक राहुल थपलियाल मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम का यह बदलाव देखने को मिला है. विभाग ने अगले एक-दो दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी जारी रह सकती है. कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रह सकती है. इसके बाद धीरे-धीरे मौसम साफ होने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है. फिलहाल मौसम के इस बदलाव ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है. किसानों के लिए भी यह राहत भरी खबर बनकर सामने आई है.
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