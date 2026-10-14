ETV Bharat / state

हिमाचल में सर्दियों की दस्तक! पहाड़ों में बढ़ी ठंड, इस दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर

हिमाचल में मौसम का हाल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही आंधी/तूफान, बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने का भी पूर्वानुमान लगाया है. 14 अक्टूबर को प्रदेश के 7 जिलों में मौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है. इनमें ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला है, जबकि बाकी 5 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?