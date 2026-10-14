हिमाचल में सर्दियों की दस्तक! पहाड़ों में बढ़ी ठंड, इस दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 11:31 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही आंधी/तूफान, बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने का भी पूर्वानुमान लगाया है. 14 अक्टूबर को प्रदेश के 7 जिलों में मौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है. इनमें ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला है, जबकि बाकी 5 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.
आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 17 अक्टूबर तक बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना जताई है. वहीं, 18 और 19 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा. मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर 14 और 15 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी किया है. 15 अक्टूबर को किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर बाकी सभी 10 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है, जबकि 16 और 17 अक्टूबर को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है.
बारिश-बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है. वहीं, बीते दिनों हुई बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जिसके चलते प्रदेश में ठंड में इजाफा हुआ है. खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते ठंड में काफी बढ़ोतरी हुई है. जिससे पहाड़ों में सर्दियों ने दस्तक दे दी है और लोगों ने भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है.
न्यूनतम और अधिकतम तापमान
प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान 1 से 11 डिग्री, मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 9 से 18 डिग्री और निचले व मैदानी इलाकों में 13 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. वहीं, अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 17 से 23 डिग्री, मध्यम पहाड़ी में 20 से 29 और निचले व मैदानी इलाकों में 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. आज सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 0.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान ऊना में 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.