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हिमाचल में मौसम ने बदले तेवर, इस दिन तक जारी रहेगा बारिश-बर्फबारी का दौर

प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हुई बारिश, तापमान में कमी से बढ़ी ठंड.

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हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का दौर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 6:16 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 6:30 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मैदानी और मध्य-पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है, जबकि लाहुल-स्पीति के ऊंचे दर्रों, जिसमें बारालाचा और चंबा के ऊपरी इलाकों में आज सुबह हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है. बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में कमी आई और ठंड का एहसास हो रहा है. मौसम विभाग ने आगामी दो दिन भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.

हिमाचल में मौसम ने ली करवट (ETV Bharat)

"बीते 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से लगभग पूरे प्रदेश में बारिश हुई है. बिलासपुर, मंडी और सिरमौर में मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि बिलासपुर में सबसे ज्यादा 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है." - संदीप शर्मा, वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

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लाहौल-स्पीति में बर्फबारी (ETV Bharat)

लाहौल घाटी में बर्फबारी

लाहौल घाटी में आज सुबह ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है. इसके अलावा रोहतांग दर्रा, बारालाचा पास, शिंकुला दर्रा में भी बर्फबारी हुई है. सितंबर महीने में हुई बर्फबारी से लाहौल घाटी में ठंड बढ़ गई है और तापमान में भी कमी दर्ज की गई है. इस दौरान लाहौल घाटी के ड्रिल बुरी पहाड़ी की धार्मिक परिक्रमा के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं को भी बर्फबारी के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लंबे समय से चल रहे सूखे से किसानों-बागवानों को निजात मिली है.

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लाहौल घाटी के ड्रिल बुरी पहाड़ी पर बर्फबारी (ETV Bharat)

चंबा में ओलावृष्टि से भारी नुकसान

वहीं, चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र की भराड़ा पंचायत में आसमान में आफत बरसी है. बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की महीनों की मेहनत को देखते ही देखते तबाह कर दिया है. भराड़ा पंचायत के किसानों ने बताया कि तेज ओलावृष्टि से खेतों में तैयार खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. कई किसानों की फसलों को इतना नुकसान पहुंचा है कि उनके सामने अब पूरे साल की मेहनत और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है. किसानों के मुताबिक भारी बारिश और तेज ओलावृष्टि से करीब 50 प्रतिशत फसल प्रभावित हुई है.

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चंबा में भारी ओलावृष्टि (ETV Bharat)

आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आज मैदानी और मध्य-पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है. 18 सितंबर को कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, शिमला और बिलासपुर में देर दोपहर या शाम के समय गर्जन और बिजली के साथ बारिश हो सकती है. वहीं, 19 सितंबर से मौसम में काफी सुधार आएगा और 23 सितंबर तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है. हालांकि कांगड़ा और सिरमौर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गर्जन हो सकती है.

तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट

वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि बारिश के कारण प्रदेश में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और यह बीते 24 घंटों की तुलना में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है. शिमला में अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री, सोलन में 28 डिग्री और मैदानी क्षेत्रों में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम साफ होने के बाद 19 सितंबर से तापमान में फिर 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं, 1 जून से 17 सितंबर तक प्रदेश में मानसून की कुल बारिश सामान्य से 10 प्रतिशत कम रही है. लाहौल-स्पीति में सामान्य से 64 प्रतिशत और हमीरपुर में 31 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई है, जबकि शिमला में सामान्य से 15 प्रतिशत और कुल्लू में 7 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है.

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Last Updated : September 17, 2026 at 6:30 PM IST

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