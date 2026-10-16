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हिमाचल में अगले दो सप्ताह कैसा रहेगा मौसम, कहीं हल्की बारिश तो कहीं खिली रहेगी धूप, IMD का पूर्वानुमान जारी

हिमाचल में मौसम का हाल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में मानसून की विदाई के बाद अब मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. कहीं सुबह-शाम ठंड बढ़ रही है तो कहीं दिन के समय धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है. साथ ही प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले व मैदानी इलाकों में बारिश का दौर भी जारी रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश में आगामी दो सप्ताह यानी 16 से 29 अक्टूबर तक के मौसम का विस्तारित पूर्वानुमान जारी किया है.

आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले कुछ दिनों के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिनों पर हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है. ऐसे में जहां मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को ज्यादातर दिन साफ मौसम मिलने की उम्मीद है. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के बीच-बीच में करवट लेने के आसार हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, फिलहाल पूरे प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चलने के संकेत नहीं हैं और आगामी दोनों सप्ताह में अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य के आसपास रहने की संभावना जताई गई है. 16 से 22 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 16 से 22 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. 16 और 17 अक्टूबर को प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है. 18 से 22 अक्टूबर को सप्ताह के शेष दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. वहीं, पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य रहने की संभावना जताई गई है. 23 से 29 अक्टूबर तक क्या रहेगा मौसम का हाल? हिमाचल प्रदेश में 23 से 29 अक्टूबर तक के पूर्वानुमान में अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है. हालांकि, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ दिनों के दौरान हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. इसी तरह से अन्य क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. वहीं, दूसरे सप्ताह में भी प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश सामान्य रहने की संभावना है.