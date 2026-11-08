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उत्तराखंड में मौसम लेगा करवट, इन 5 पहाड़ी जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार, रहें अलर्ट

उत्तराखंड मौसम ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और आज एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है. देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने व घाटियों में कोहरा छाए रहने का अंदेशा जताया गया है. मौसम के तल्ख रुख को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

इन जिलों में बारिश-बर्फबारी का अंदेशा: देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है. साथ ही 3300 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो सकता है.