उत्तराखंड में मौसम लेगा करवट, इन 5 पहाड़ी जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार, रहें अलर्ट
उत्तराखंड में आज पांच पहाड़ी जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है. जिससे ठंड में इजाफा हो सकता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 8, 2026 at 7:33 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और आज एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है. देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने व घाटियों में कोहरा छाए रहने का अंदेशा जताया गया है. मौसम के तल्ख रुख को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
इन जिलों में बारिश-बर्फबारी का अंदेशा: देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है. साथ ही 3300 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो सकता है.
शेष जिलों में मौसम रहेगा शुष्क: उत्तराखंड के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. पहाड़ी क्षेत्रों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने का अंदेशा है. वहीं सुबह-शाम कोहरे के कारण वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ सकता है, इसलिए चालकों को सावधानी बरतने की अपील की गई है.
पिछले 24 घंटे का तापमान: प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मैदानी व पर्वतीय अंचलों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक तक रहा. इससे दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास हुआ, जबकि सुबह और रात के समय ठंड बनी रही.
राजधानी देहरादून का मौसम: राजधानी देहरादून में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. यहां सुबह के समय हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दोपहर में धूप खिली रहेगी.
यात्रियों और किसानों के लिए सलाह: मौसम विभाग ने मौसम के मिजाज को देखते हुए पर्यटकों और श्रद्धालुओं को ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है. बर्फबारी वाले क्षेत्रों में यात्रा के दौरान गर्म कपड़े साथ रखें और मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही निकलें. मौसम का मिजाज बदलता है तो आने वाले दिनों में पहाड़ों पर हल्की ठंड बढ़ेगी, जबकि मैदान में मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा.
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