उत्तराखंड के इन तीन जिलों में आज होगी बारिश और बर्फबारी, जानें पूरे प्रदेश के मौसम का हाल

देहरादून: उत्तराखंड में आज मौसम काफी ठंडा रहने वाला है. इसका कारण है तीन पहाड़ी जिलों में होने वाली बारिश और बर्फबारी. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के तीन पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने 13 दिसंबर तक के मौसम का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है.

उत्तराखंड के इन जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी: मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के तीन पहाड़ी जिलों में आज बारिश और बर्फबारी होगी. इन तीन जिलों में गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी और चमोली जिले हैं. कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला भी शामिल है. पूर्वानुमान के अनुसार इन तीनों जिलों में 3,200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी. हालांकि ये बारिश और बर्फबारी इन जिलों में कहीं-कहीं होगी. लेकिन इससे राज्य में शीत लहर बढ़ने की संभावना है.