उत्तराखंड के इन तीन जिलों में आज होगी बारिश और बर्फबारी, जानें पूरे प्रदेश के मौसम का हाल

मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में गढ़वाल मंडल के दो और कुमाऊं मंडल के एक जिले में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट दिया

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 8, 2025 at 9:07 AM IST

Updated : December 8, 2025 at 9:17 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में आज मौसम काफी ठंडा रहने वाला है. इसका कारण है तीन पहाड़ी जिलों में होने वाली बारिश और बर्फबारी. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के तीन पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने 13 दिसंबर तक के मौसम का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है.

उत्तराखंड के इन जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी: मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के तीन पहाड़ी जिलों में आज बारिश और बर्फबारी होगी. इन तीन जिलों में गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी और चमोली जिले हैं. कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला भी शामिल है. पूर्वानुमान के अनुसार इन तीनों जिलों में 3,200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी. हालांकि ये बारिश और बर्फबारी इन जिलों में कहीं-कहीं होगी. लेकिन इससे राज्य में शीत लहर बढ़ने की संभावना है.

मौसम विभाग ने 13 दिसंबर तक का अपडेट दिया: इसके साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के लिए अगले पांच दिनों के मौसम का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है. पूर्वानुमान के अनुसार 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक मौसम फिलहाल शुष्क रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो से तीन दिन में राज्य में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोत्तरी होगी. उसके बाद 2 से तीन दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी. पहाड़ी इलाकों में कोहरा छाने की भी संभावना है.

उत्तराखंड के शहरों का तापमान: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यहां अधिकतम तापमान 21° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9° सेल्सियस है. धर्मनगरी हरिद्वार में अधिकतम तापमान देहरादून से सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यानी 23° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान देहरादून जैसा ही यानी 9° डिग्री सेल्सियस है. उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर में अधिकतम तापमान हरिद्वार से 1 डिग्री कम है. यहां का अधिकतम तापमान 22° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9° सेल्सियस है. उधम सिंह नगर की आर्थिक राजधानी काशीपुर का अधिकतम तापमान 23° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9° सेल्सियस है. कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में उत्तराखंड की राजधानी जितना ही अधिकतम तापमान यानी 21° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11° सेल्सियस है.
Last Updated : December 8, 2025 at 9:17 AM IST

