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हिमाचल में हुई बारिश-बर्फबारी, छह दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना

शिमला: लंबे अंतराल के बाद हिमाचल में ड्राई स्पेल टूटा है. आज हिमाचल में शिमला, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई. अटल टनल और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों में बर्फबारी दर्ज की गई है. इससे किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है. पिछले कई दिनों से बारिश न होने से कृषि और बागवानी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे. साथ ही कई इलाकों में जलसंकट भी शुरू हो गया था. इस माह में कई जिलों में एक बूंद भी बारिश की नहीं गिरी थी. बारिश न होने के कारण गेहूं की फसल पीली पड़ना शुरू हो गई थी.

1 मार्च से 15 मार्च 2026 के बीच प्रदेश में सामान्य के मुकाबले लगभग 92 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी. इससे स्पष्ट है कि इस अवधि में अधिकांश जिलों में बारिश लगभग न के बराबर रही. मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में प्रदेश में सामान्य तौर पर 57.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जानी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक वर्षा मात्र 4.4 मिलीमीटर ही रिकॉर्ड की गई. कई जिलों में स्थिति और भी गंभीर रही. बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में 1 से 15 मार्च तक एक भी बूंद बारिश नहीं हुई, जबकि सामान्य तौर पर इन जिलों में 30 से 36 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की जाती है. इन जिलों में वर्षा की कमी 100 प्रतिशत तक पहुंच गई थी.

आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम

वहीं, आज हिमाचल के कई हिस्सों में आज बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग शिमला के मुताबिक 15 और 16 मार्च को हिमाचल में बारिश की संभावना है. 17 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. 18 और 19 मार्च को फिर पूरे हिमाचल में बारिश की उम्मीद है. 20 और 21 मार्च को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. इससे ड्राई स्पेल के खत्म होने की उम्मीद है.

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