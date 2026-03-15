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हिमाचल में हुई बारिश-बर्फबारी, छह दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना

हिमाचल में आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने की संभावना है. आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई.

हिमाचल में बदला मौसम
हिमाचल में बदला मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 2:54 PM IST

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शिमला: लंबे अंतराल के बाद हिमाचल में ड्राई स्पेल टूटा है. आज हिमाचल में शिमला, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई. अटल टनल और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों में बर्फबारी दर्ज की गई है. इससे किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है. पिछले कई दिनों से बारिश न होने से कृषि और बागवानी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे. साथ ही कई इलाकों में जलसंकट भी शुरू हो गया था. इस माह में कई जिलों में एक बूंद भी बारिश की नहीं गिरी थी. बारिश न होने के कारण गेहूं की फसल पीली पड़ना शुरू हो गई थी.

1 मार्च से 15 मार्च 2026 के बीच प्रदेश में सामान्य के मुकाबले लगभग 92 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी. इससे स्पष्ट है कि इस अवधि में अधिकांश जिलों में बारिश लगभग न के बराबर रही. मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में प्रदेश में सामान्य तौर पर 57.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जानी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक वर्षा मात्र 4.4 मिलीमीटर ही रिकॉर्ड की गई. कई जिलों में स्थिति और भी गंभीर रही. बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में 1 से 15 मार्च तक एक भी बूंद बारिश नहीं हुई, जबकि सामान्य तौर पर इन जिलों में 30 से 36 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की जाती है. इन जिलों में वर्षा की कमी 100 प्रतिशत तक पहुंच गई थी.

आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम

वहीं, आज हिमाचल के कई हिस्सों में आज बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग शिमला के मुताबिक 15 और 16 मार्च को हिमाचल में बारिश की संभावना है. 17 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. 18 और 19 मार्च को फिर पूरे हिमाचल में बारिश की उम्मीद है. 20 और 21 मार्च को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. इससे ड्राई स्पेल के खत्म होने की उम्मीद है.

ओलावृष्टि का ऑरेंज का अलर्ट

15 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और किन्नौर सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों में भी कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है. 15 और 19 मार्च को कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन कई क्षेत्रों में मेघगर्जना के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किा गया है.

कैसा रहा तापमान

पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया. अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है, लेकिन रविवार को हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है. प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ताबो में सबसे कम न्यूनतम तापमान माइनस 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. शिमला में अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री, सुंदरनगर में 28.3, भुंतर में 27.4, धर्मशाला में 27.0, कांगड़ा में 29.0 और मंडी में 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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