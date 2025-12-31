ETV Bharat / state

नए साल पर मिलेगा बर्फबारी और बारिश का 'तोहफा', इतने दिन खराब रहेगा मौसम

शिमला: हिमाचल में पिछले कई दिनों से ड्राई स्पेल चल रहा है. मानसून के विदा होने के बाद सामान्य से भी कम बारिश हुई है. लंबे ड्राई स्पेल के कारण किसानों-बागवानों की मुश्किलें बढ़ गई है. लोग लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इतंजार कर रहे हैं. पर्यटक भी पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के लिए नए साल पर हिमाचल पहुंच रहे हैं. अब नए साल पर मौसम करवट बदल सकता है.

पश्चिनी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते आज शिमला, सोलन, मंडी समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं. इससे बारिश बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है. बारिश और बर्फबारी से तापमान गिर सकता है. सूखे के कारण कई स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर चला गया था, लेकिन नए साल पर लोगों को बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है. प्रदेश में बादलों की गड़गड़ाहट, बारिश की रिमझिम और कहीं पर बर्फ की सफेदी से ढके पहाड़ 81 दिन से चले आ रहे ड्राई स्पेल को खत्म कर सुकून देंगे.

यहां होगी बर्फबारी और बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर में हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि अन्य इलाकों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन सिरमौर में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. 2 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज और कल पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय दिखेगा. 2 जनवरी के बाद मौसम साफ रहेगा. बारिश और बर्फबारी के बाद कई इलाकों में न्यूनतम तापमान तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.