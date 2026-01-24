ETV Bharat / state

उत्तराखंड पर मौसम मेहरबान, आज इन जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा

उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है. प्रदेश में बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.

उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 24, 2026 at 9:34 AM IST

1 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है. बीते दिन से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और भारी बारिश का दौर जारी है. जिससे तापमान में खासी गिरावट आ गई है. लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं. वहीं मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के कई हिल स्टेशनों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है.

उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. जबकि 2300 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात होने की संभावना है. जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा. बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय कुहासा छाए रहने की संभावना है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 19°C तथा 07°C के लगभग रहने की संभावना है.

