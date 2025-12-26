ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आज बारिश और बर्फबारी के आसार, शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक हाड़कंपा देने वाली ठंड का कहर जारी है. जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. पर्वतीय जिलों में सुबह कोहरा तो दिन में धूप खिल रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चादर बिछ रही है. दिन के समय हल्की धूप निकलने पर लोग धूप का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं. जबकि सुबह शाम लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं. वहीं पर्वतीय अंचलों में सुबह-शाम कंपकंपी छुड़ाने वाली ठंड तो मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं.

बारिश और बर्फबारी के आसार: उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है. जबकि 3500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अंदेशा जताया गया है. प्रदेश के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने राज्य के हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी जनपदों के मैदानी क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति की संभावना जताई गई है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट: हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी जनपदों के मैदानी क्षेत्रों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है. देहरादून में आज आसमान मुख्यतः साफ रहने के साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं कोहरा लोगों की परेशानियां बढ़ा सकता है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 21°C तथा 08°C के लगभग रहने की संभावना है.