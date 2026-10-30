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उत्तराखंड के इन जिलों में आज भारी बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, रहें सतर्क

उत्तराखंड मौसम ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल एवं चम्पावत जनपदों में अनेक स्थानों पर तथा शेष जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं बर्फबारी 3200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने का अंदेशा जताया गया है. नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चमोली जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि एवं झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.