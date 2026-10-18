उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश-बर्फबारी की संभावना, रहें अलर्ट
उत्तराखंड में तीन जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. मौसम विभाग ने यहां बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2026 at 8:19 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 8:34 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. जहां पहाड़ों में ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में गुलाबी ठंड पड़ रही है. वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है. देहरादून मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है.
बारिश और बर्फबारी की संभावना: गौर हो कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है. देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के तीन जनपदों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ होने के आसार हैं. वहीं 3500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया गया है. इन पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने का भी अंदेशा जताया गया है. जिससे तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है.
पर्वतीय अंचलों में बढ़ी ठंड: वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें, तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य बना रहा. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम दर्ज किया गया है. राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां आसमान मुख्य रूप से साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. देहरादून में मौसम सुहावना बना रहेगा और यहां का अधिकतम तापमान 31.0°C और न्यूनतम तापमान 16.0°C के आसपास रहने की संभावना है. मैदानी क्षेत्रों में धूप खिलने से दिन में हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि सुबह और शाम के समय ठंडक का अहसास बना रहेगा.
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी: गौर हो कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के कारण ठंड पड़ने लगी है. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दोपहर के बाद बादल मंडरा रहे हैं. वहीं प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ताजा हिमपात होने का सिलसिला लगातार जारी है. वहीं तेज हवाएं चलने से ठंड का अहसास होने लगा है. मौसम विभाग की ओर से आज उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है.
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