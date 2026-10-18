ETV Bharat / state

उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश-बर्फबारी की संभावना, रहें अलर्ट

उत्तराखंड मौसम ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. जहां पहाड़ों में ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में गुलाबी ठंड पड़ रही है. वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है. देहरादून मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है.

बारिश और बर्फबारी की संभावना: गौर हो कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है. देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के तीन जनपदों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ होने के आसार हैं. वहीं 3500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया गया है. इन पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने का भी अंदेशा जताया गया है. जिससे तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है.