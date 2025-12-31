ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार, बैकपैक कर सीधे चले आइए देवभूमि, 'जन्नत' के होंगे दीदार

इन जिलों में बर्फबारी की संभावना: वहीं, पर्वतीय जिले उत्तरकाशी , पिथौरागढ़ , टिहरी , पौड़ी , रुद्रप्रयाग , बागेश्वर के 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है. 1 जनवरी को भी उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है.

पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी के आसार: उत्तराखंड में न्यू ईयर के मौके पर मौसम में बदलाव के आसार हैं. ऐसे में पर्यटकों को बर्फबारी के दीदार हो सकते हैं. बुधवार यानी 31 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है. मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की बारिश होने के आसार हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में भले ही दिसंबर का महीना रुखा गुजरा हो, लेकिन नए साल में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. जिससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों का इंतजार खत्म हो जाएगा. मौसम विभाग की मानें तो आज से मौसम में बदलाव हो सकता है. जिसके तहत कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. जबकि, पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है.

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि इन दो से तीन दिनों में मैदानी क्षेत्रों मे कहीं-कहीं पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मौसम बदलने से हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों के कुछ इलाकों में शीत लहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

मसूरी में बर्फबारी (फाइल फोटो- ETV Bharat)

लुढ़क सकता है पारा: उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि, न्यूनतम तापमान उत्तराखंड में सामान्य से ऊपर चल रहा है, लेकिन आने वाले दो से तीन दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट मिलने की संभावना है.

बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में बारिश नहीं हुई. ना ही बर्फबारी देखने को मिली. जिससे पूरा महीना रूखा ही गुजरा. हालांकि, दिसंबर महीने के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर से मौसम में करवट ले रहा है. जिससे बारिश और बर्फबारी हो सकती है. अगर बारिश या बर्फबारी हुई तो किसानों और पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल सकते हैं. वहीं, अगर आप भी बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो बैकपैक लेकर हिल स्टेशनों का रुख कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-