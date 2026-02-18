ETV Bharat / state

हिमाचल में बिगड़ा मौसम का मिजाज, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है. प्रदेश के ऊंचे इलाकों में आज बर्फबारी के साथ प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर संभावना जताई गई है. मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी हो सकती है.

इसके अलावा प्रदेश के चार से पांच जिलों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. प्रदेश में मौसम परिवर्तन से शिमला समेत कई इलाकों में सर्द हवाएं महसूस की जा रही हैं.शिमला शहर में हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी हुई.