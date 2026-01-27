सावधान! उत्तराखंड में आज बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी, स्कूलों में घोषित किया गया अवकाश
उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी होने के बाद स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 27, 2026 at 8:13 AM IST|
Updated : January 27, 2026 at 8:20 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है. वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने देहरादून और पिथौरागढ़ में 12वीं तक स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार यानि आज अवकाश घोषित किया है.
बारिश और बर्फबारी का अलर्ट: गौर हो कि देहरादूम मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है. वहीं देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपदों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने /ओलावृटि एवं झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी) चलने का अंदेशा जताया गया है. जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को सचेत रहने की अपील की है.
दिनांक 26.01.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी | pic.twitter.com/Iun7TbZJAJ— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) January 26, 2026
स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी: बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. वहीं तेज हवा (30-40 किमी) चलने की संभावना है. अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 21°C तथा 09°C के लगभग रहने की संभावना है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अन्य जनपदों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी (2500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र) में होने का पूर्वानुमान जताया है. बर्फबारी और बारिश के मद्देनजर देहरादून और पिथौरागढ़ जनपद में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का आदेश दिया गया है.
बीते दिनों जमकर हुई बर्फबारी: बताते चलें कि बीते दिनों बारिश और बर्फबारी होने के बाद ठंड में इजाफा हो गया है. वहीं बर्फबारी के बाद सैलानी बड़ी तादाद में हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं. जिससे स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं. वहीं बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं. वहीं मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित होती है तो स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं. बीते दिनों हुई बर्फबारी से प्रदेश के पर्वतीय जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था.
पढ़ें-