झारखंड में फिर बदला मानसून का मिजाज, आज से 10 सितंबर तक बारिश-वज्रपात के आसार
झारखंड में मानसून का मिजाज फिर बदला है. जिससे आगामी दिनों में बारिश के पूरे आसार हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 7, 2026 at 3:39 PM IST
रांचीः झारखंड में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ी मानसूनी गतिविधियां अब एक बार फिर सक्रिय होती दिख रही हैं. आज 7 सितंबर से 10 सितंबर तक राज्य में बादल छाए रहने और कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि इस दौरान कई जगहों पर गरज-चमक और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है. इसका असर रांची में देखने को मिला है, दोपहर 12 बजे के बाद अचानक आसमान में बदल उमर पड़े और तेज मेघ गर्जन के बीच बारिश होने लगी.
7 सितंबर से बढ़ेगी मानसून की सक्रियता
4 से 6 सितंबर के दौरान मानसून की गतिविधि में थोड़ी कमी देखने को मिली थी. कई इलाकों में बारिश का दौर कमजोर पड़ गया था लेकिन अब मौसम का मिजाज फिर बदल रहा है. 7 सितंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है.
8 सितंबर को भी बारिश और वज्रपात का दौर
8 सितंबर को भी झारखंड में मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है. राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इस दौरान वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
9 सितंबर को बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट
9 सितंबर को भी मौसम सक्रिय रहेगा। राज्य में कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक बारिश की संभावना जताई गई है. खास तौर पर उत्तर-पूर्वी झारखंड में मौसम की गतिविधियां अधिक प्रभावी रह सकती हैं. इसकी वजह से बोकारो और धनबाद में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.
10 सितंबर तक जारी रहेगा बारिश का दौर
10 सितंबर को भी राज्य में बादल छाए रहने और कई स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, यानी अगले चार दिनों में झारखंड में मौसम पूरी तरह मानसून के रंग में नजर आ सकता है. इस दौरान मध्य झारखंड के रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और धनबाद के अलावा उत्तर पूर्वी इलाकों में शुमार गिरिडीह में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
बारिश और बादलों के कारण राजधानी रांची समेत कई इलाकों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान में रांची का अधिकतम तापमान 7 सितंबर को 31, 8 सितंबर को 29, 9 सितंबर को 27 और 10 सितंबर को 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश गिरिडीह के पीरटांड़ में 112.4 मिलीमीटर हुई है. इस दौरान सबसे ज्यादा तापमान बहरागोड़ा में 35.8 डिग्री और सबसे कम तापमान रांची के कांके में 20.3 डिग्री रिकॉर्ड हुई है.
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