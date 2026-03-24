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धनबाद में ओलावृष्टि और बारिश से फसलें बर्बाद, किसानों के सामने आजीविका का संकट

धनबाद में भारी बारिश ने खेतों में लगी सारी फसलें बर्बाद कर दी. जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है.

Rain and hailstorms in Dhanbad
बारिश और ओलावृष्टि से तैयार फसलें बर्बाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 11:39 AM IST

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धनबादः कोयलांचल की पहचान भले ही कोयले से हो, लेकिन सिंदरी विधानसभा के बलियापुर प्रखंड में कई घरों की सांसें खेतों से चलती हैं. यही खेत, फसलें उनके सपनों और जीवन का आधार हैं. लेकिन इस बार आसमान से गिरी आफत ने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया. कुछ दिन पहले तक जिन खेतों में भिंडी, करेला, बरबट्टी (लोबिया) और खीरे की हरियाली लहलहा रही थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है. टूटे पौधे, कीचड़ में दब चुकी बेलें और बर्बादी का मंजर, यह सब किसानों के चेहरे पर छाए दर्द को बयां कर रही हैं.

ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर जानकारी देते किसान (Etv Bharat)

बारिश ने सब खत्म कर दियाः किसान

किसान सुरेश महतो अपने खेत की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यही हमारा सब कुछ था. इसी से घर चलता था. अब सब खत्म हो गया. समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करेंगे. परिवार का पेट भरने की चिंता और बच्चों के भविष्य की चिंता उनकी आंखों में साफ झलक रही है.

RAIN AND HAILSTORMS IN DHANBAD
फसल काे देखते किसान (Etv Bharat)

बारिश और ओलावृष्टि से सब्जियां बर्बादः किसान

किसान लक्ष्मी महतो के लिए ओलावृष्टि और बारिश से हुआ यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि उम्मीदों का है. वे बताते हैं कि बारिश और ओलावृष्टि ने सब्जियों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया. करीब 15 हजार रुपये का नुकसान हुआ है. इतनी मेहनत एक झटके में चली गई.

किसान तपन महतो की आवाज में बेबसी साफ सुनाई देती है. सब्जी तो गई ही, सरसों भी खत्म हो गई. उसी से साल भर का तेल निकलता था. अब वह भी नहीं रहा.

RAIN AND HAILSTORMS IN DHANBAD
खेत में काम करते किसान (Etv Bharat)

अब सरकार से सहारे की उम्मीद

यह सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, बल्कि उन छोटे-छोटे सपनों का टूटना है, जो हर मौसम के साथ किसान बोते हैं. पहले से ही बढ़ती लागत और महंगाई से जूझ रहे इन किसानों के लिए यह आपदा किसी बड़े झटके से कम नहीं है. अब बलियापुर के इन खेतों में सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि किसानों की उम्मीदें भी बिखरी पड़ी हैं. उनकी निगाहें अब आसमान से हटकर सरकार की ओर टिक गई हैं. इस उम्मीद में कि कोई सहारा मिले, ताकि वे फिर से अपने जीवन की फसल बो सकें.

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